Ponsiluoma: ”Det kan bli väldigt avgörande”

Förra säsongen var i allmänhet historiskt bra för det svenska skidskyttelandslaget och för Martin Ponsiluoma i synnerhet.

För tio månader sedan skrev han in sig i historieböckerna, när han som förste svenske herråkare på 63 år vann ett individuellt VM-guld.

Bedriften i sprinten i Pokljuka beskrevs som sensationell. Den svenska skidskytten kom från ingenstans och knäppte alla på näsan hette det. Sett till framgångarna innan världsmästerskapet håller nog många med, men själv visste Ponsiluoma att kapaciteten alltid funnits där – lika så lagkamraterna.

– Jag är inte förvånad, hyllade Jesper Nelin efter guldet.

Själv menade Ponsiluoma att det var det största som hänt honom.

Hur har livet förändrats sedan VM-guldet?

– Jag tycker inte det har blivit så stor skillnad som folk runtomkring verkar tror, det är väl som vanligt egentligen. Det är lite mer blickar när man är på affären, men annars tycker jag inte det är så stor skillnad.

Gillar du uppmärksamheten?

– Jag försöker hålla mig lite anonym när jag är hemma. I privatlivet försöker man inte sticka ut så mycket det är skönt att få vara för sig själv, men det är okej.

Men det är inte bara att han drar till sig allmänhetens blickar som är en skillnad. Med framgångarna kom även en hel del pengar.

– Det är lite nya sponsorkontrakt och jag känner att jag inte behöver tveka över ekonomin längre, utan man kan satsa på vidare på skidskyttet och behöver inte ha en supersäsong för att kunna överleva.

I rena prispengar åkte 26-åringen in närmare 1,3 miljoner kronor förra året. Lägg där till bonusar och sponsorintäkter.

– Det är väl kanske inte så jättestor skillnad till i år. Men det är så att jag känner sig trygg och det är självklart både viktigt och bra.

Förändringen ska bära frukt

Nu står Ponsiluoma inför en ny säsong. De första tävlingarna på snö är avklarade. I Sverigepremiären blev det seger i kortdistansen efter en sekundstrid mot Sebastian Samuelsson och även en tredjeplats i sprinten.

Ett bra tecken att försäsongen varit så bra som Ponsiluoma hoppats på.

– Det har varit en bra period med träning, jag har lagt mycket tid på skyttet. Och framför allt bytt stock till den här säsongen. Så jag hoppas det ska kunna höja skjutprocenten och det är väl egentligen skyttet jag strulat med tidigare, åkningen har varit stabil. Så jag har försökt hitta en bättre balans tills i år.

Under åren har svensken gjort sig känd för att vara en av dem som trots en bom i en serie kunnat vara med långt fram och göra upp om topplaceringarna. Och det tack vare upprepande stark skidåkning.

Med byte av stock ska han nu kunna ta större kliv även på skjutvallen.

– Det är egentligen små detaljer det handlar om för att vapnet ska passa mig bättre än vad det gjort tidigare.

Han förklarar ingående vad han menar, hur kindstödet höjts och hur böjt geväret är. Förändringar som förhoppningsvis ger stor positiv effekt.

– Det kan bli väldigt avgörande till slut. Och jag tycker att de redan nu har gett resultat, jag känner mig tryggare och det känns äntligen skönt att skjuta nu.

Kommer du in med en annan trygghet nu?

– Ja, det skulle jag ändå säga. Framför allt efter förra säsongen. Då kände jag att jag inte behöver skjuta fullt varje tävling utan kan ha en bom och ändå ha ett bra resultat.

– Så det är klart att det betyder mycket, jag kommer in med mindre press i skyttet samtidigt som jag vet att jag gjort förändringar som redan känns väldigt bra. Vilket gör att jag kan slappna av.

Redan bra skidåkning, nu bättre skytte. Du blir farlig i vinter?

– Haha. Ja, det är det man önskar.

”Siktar inte bara mot OS”

Framgångarna från förra säsongen handlade inte bara om VM-guldet, utan även i världscupen blev det en rad pallplatser både individuellt och i stafett.

Dessutom slutade Martin Ponsiluoma tia i den totala världscupen. För skidskyttarna är det ett mästerskap varje säsong, om inte VM så, som 2022, ett olympiskt spel.

Tänker du annorlunda med tävlingar eftersom att det är en OS-säsong?

– Jag vill prestera under hela säsongen, sen blir OS ett stort mål och formtoppningen blir veckorna innan där och acklimatisera sig till höjden. Men jag siktar inte bara mot OS, utan jag vill göra det bra under världscupen och göra det bra i varje tävling.

– Gällande upplägget med tävlingar får vi se lite, kanske att man skippar tävlingen innan OS. Men det beror på hur det har gått och hur det har känts under säsongen.

Det är svårt för skidskyttarna att endast fokusera på OS. För att starta masstarten under de olympiska spelen så måste prestationerna tidigare under säsongen räcka till att personen ligger bland de 25 främsta i den totala världscupen, eller vara en av de fem som presterat bäst under OS.

Går du in med högre press den här säsongen?

– Jag skulle nog säga att jag har högre förväntningar på mig själv. Sen känner jag inte så hög press utifrån, det är så många bra i det här laget så man kan dela på trycket. Jag tänker inte så mycket på vad alla andra tycker heller, utan jag försöker göra mitt bästa hela tiden och göra mig själv nöjd.

