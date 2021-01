Oron för Norge: ”Det kan förstöra sporten”

Norge har stått överst på pallen i hela 15 av 22 individuella lopp i världscupen i skidskytte hittills den här säsongen.

Norrmännen har också 15 individuella pallplatser, förutom segrarna, och det har varit trippelt norskt på pallen hela fyra gånger.

Och när den andra världscupveckan i Oberhof inleds i morgon är det fyra norska manliga åkare i topp i den totala världscupen och två på damsidan.

Den norska dominansen är nu något som oroar norrmännen själva.

– Det är klart att det är kul att vi ligger etta, tvåa, trea och fyra på herrsidan. Och att det är två norska damer i topp. Men det är inte bra på sikt. Det är inte bra för skidskyttet, den kan förstöra sporten. Det skulle vara bättre om det var fler nationer var med och slogs i toppen, säger den norske landslagschefen Per-Arne Botnan.

Den svenske landslagstränaren Johannes Lukas om den norska dominansen:

– Det är imponerande så klart. De gör ett fantastiskt jobb, men man har sett att de kan bomma mycket också. Och de chanserna måste vi utnyttja. Just nu är det bara Sverige som kan slå Norge känns det som.

Finns det någon fara med att en nation blir så dominant?

– Jag vill helst inte att det blir som inom längdskidåkningen att Norge dominerar allting.

Öberg: ”Inte optimalt”

Hanna Öberg låg inför förra veckans världscuptävlingar tvåa i den totala världscupen efter Marte Olsbu Röiseland, Norge. Men passerades sedan av norskan Tiril Ekchoff.

– Jag vill ju göra så många bra tävlingar som möjligt men det är är svårt att räkna så mycket på totalen nu. Det är många tävlingar kvar att köra och flera tävlingar som ska strykas i slutändan, säger Öberg som dock är imponerad av Norges framfart:

– De har haft ett starkt lag under många år, och det är inte så att det här händer nu helt plötsligt. De har haft stjärnor i laget under lång tid som kan visa vägen för de som kommer in nya. Det är ju styrkan i vårt lag och och jag kan tänka att det är lite likadant hos Norge.

Hanna Öberg menar dock att det kan finnas problem med den norska dominansen.

– Det är klart att det inte är optimalt om en nation hela tiden vinner allting. Men det är ändå skidskytte vi håller på med, och det kan svänga fort.

Samuelsson: ”Kommer inte hålla i sig”

Även Sebastian Samuelsson imponeras av Norge men tror att det kommer bli annorlunda framöver.

– De har gjort det fantastiskt bra, kanske framför allt den sista veckan i Hochfilzen och förra veckan här i Oberhof. Det är sjukt imponerande men jag tror inte att det är någonting som kommer att hålla i sig. Det kommer att vara flera som aspirerar på pallplatserna. Framför allt när det kommer till VM. Då tror jag att det kan komma att se helt annorlunda ut.

– Just nu får vi bara svälja det och kämpa på, säger Sebastian Samuelsson.

