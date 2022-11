På lördag inledes årets skidskyttesäsong när Sverigepremiären avgöras i Idre.

Det är en första indikation på hur träningen gått under försäsongen.

– Samtidigt ska man inte glömma att det är några veckor kvar tills det är dags på riktigt i världscupen, men det är nu man ser hur vi står till, säger Johannes Lukas.

Förutom det svenska landslaget finns även det franska på plats i Sverige för att tävla.

Dessvärre kommer inte hela det svenska landslaget till start.

OS-guldmedaljören i stafett, Linn Persson, har fått ett bakslag i träningen och har tvingats lämna återbud.

– Linn fick lite muskelproblem i höften under lägret och har tagit en paus under en vecka men kommer att börja träna igen under de närmaste dagarna, säger chefstränaren Johannes Lukas till SVT Sport som samtidigt menar att det är en försiktighetsåtgärd att Persson inte tävlar i helgen.

Förkylningen sitter i för Brorsson

Men det kan också bli ytterligare ett avhopp för det svenska landslaget. Mona Brorsson är bara dagar inför premiären fortsatt tveksam till start med anledning av en långdragen förkylning.

Brorsson lämnade lägret i Idre förra veckan för att kurera sig på hemmaplan i Östersund, men utvecklingen har inte gått helt som 32-åringen önskat.

– Ibland känns det frustrerande och stressigt att ha tvingats ta den här pausen nu när man ska börja sy ihop alla detaljer. Men jag jobbar med att ta allt dag för dag och släppa det jag inte kan kontrollera, skriver hon på Instagram.

Världscuppremiären är den 29 november i finska Kontiolahti.

TV: Då är det okej att börja julpynta