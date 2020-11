I morgon inleds världscupen i skidskytte i Kontiolahti. Det svenska landslaget anlände till Finland under gårdagen.

Men för flera nationer råder det kaos inför säsongsöppningen.

I går meddelade det internationella skidskytteförbundet IBU först att det ryska skidskyttelandslaget drabbats av covid-19. Och under fredagen kom besked att de tre som testats positivt för coronaviruset satts i karantän. Dessutom tvingas ytterligare tre personer, som varit i kontakt med de smittade, att tillbringa tio dagar i karantän.

IBU meddelade även att Moldavien, Rumänien och Lettland drabbats av coronasmitta i sina landslag. Där beslutade de finska myndigheterna att försätta hela Moldaviens och Rumäniens lag i karantän.

Och nu står det också klart att den slovakiska storstjärnan Paulina Fialkova missar världscuppremiären. Det efter att en ledare i det slovakiska laget drabbats och enligt de finska reglerna måste hela laget sitta i karantän om någon testats positivt.

– Tyvärr blir det ingen världscuppremiär för mig, skriver Paulina Fialkova på sitt Instagramkonto.

Även Frankrike var en nation med bekräftad smitta, där har beslut fattats att då det gällde en fysioterapeut som fått smittan för flera veckor sedan inte sätta laget i karantän och de franska åkarna kan således tävla under premiärhelgen.

Men corona-fallen fortsätter trilla in under fredagen. Det kan bli en premiär utan förra årets stora stjärna och världscupvinnare, Dorothea Wierer, då det konstaterats positiva fall i det italienska laget. Dessutom finns bekräftade fall i det polska laget. Huruvida alla åkare får delta under helgens premiär är ännu oklart, de finska myndigheterna ska fatta beslut i frågan.

Kan ha smittats i Sverige

Fyra av de länder som har positiva fall i sina skidskyttelandslag befann sig tidigare i november i Idre och kan alltså ha blivit smittade på svensk mark.

– Det är lite svårt att veta hur de har skött sig när de har varit i Sverige. Hur har de testats? Och så vidare. Att vi har en smittspridning i Sverige är tydligt, och det är klart det är tråkigt. Men så är det, det finns överallt, säger skidskytteförbundets sportchef Anna-Maria Uusitalo till SVT.

LÄS MER: Världscupen i skidskytte – allt du behöver veta