Kampen med maten: ”Hade inte kontroll”

Inför VM i Pokljuka i februari hade Hanna Öberg radat upp fina placeringar i världscupen och låga trea i totalen när hon kom till mästerskapet.

Men inledningen av VM blev inte som Öberg ville och när det var dags för jaktstart tog orken helt plötsligt slut för den svenska skidskyttestjärnan.

– Jag känner inte igen mig själv i min kropp, det funkar inte, sa Öberg efter loppet där hon slutade på en 13:e-plats, nästan två minuter efter segrande Tiril Eckhoff.

Senare konstaterades att Hanna Öberg inte hade fått i sig tillräckligt med näring och var tömd på energi.

Hon lyckades dock återhämta sig innan VM var över och körde hem ett silver i distansloppet och tog brons i singelmixedstafetten tillsammans med Sebastian Samuelsson.

När Öberg nu ser tillbaka under situationen under VM medger hon att det var tufft.

– Jag visste att jag var i form bara några dagar tidigare och allt hade fungerat jättebra, så det är klart att det var frustrerande när det helt plötsligt inte fungerade och framför allt att jag inte visste varför.

”Har lärt mig mycket”

Inför den kommande säsongen har Hanna Öberg jobbat hårt med att lösa problemet med att få i sig tillräckligt med mat. Hon har bland annat jobbat tillsammans med dietisten Linda Bakkman.

– Just kosten, att se till att jag har tillräckligt med energi för det jag ska göra, är en av de saker som jag har haft allra störst fokus på. Jag tycker det är spännande och något som jag är intresserad av att jobba med.

Hanna Öberg under VM i Pokljuka i vintras. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Öberg har tidigare berättat om att det har varit svårt att få i sig tillräckligt med mat under den tuffa försäsongsträningen, men smällen under VM i vintras blev en insikt att hon också hade problem under tävlingar.

– Jag tycker att jag har lärt mig mycket de senaste åren, och att jag har en ganska god kunskap. Jag vet hur mycket jag behöver äta när jag tränar. Men det som hände förra vintern under tävling. Det hade jag inte helt kontroll på.

– Jag hade vissa lopp under förra säsongen där jag verkligen tog ut mig mer än jag har gjort tidigare. Mixedstafetten på VM är ett sådant exempel. Att jag fick gräva ännu djupare och att det då har kostat ännu mer. Och den kunskapen hade jag inte riktigt i vintras och det är verkligen något som jag har tagit med mig.

Tester under lopp

För att Hanna Öberg ska få bättre kontroll den här vintern har man bland annat gjort en del tester.

– Under rullskidskytte-SM gjorde vi till exempel glukosmätningar. Även om en sådan tävling är lika krävande som ett VM så ger det ändå en fingervisning.

Och Öberg är hoppfull inför den kommande säsongen.

– Just hur vi har jobbat med kosten är någonting som jag verkligen tror kan ge resultat om jag ser till hur förra säsongen var.

Världscupen i skidskytte inleds den sista helgen i november och Hanna Öberg är nu i slutskedet av den förberedande träningen.

– Försäsongen har varit blandad, jag har haft någon period där det inte har gått som jag har velat. Men jag har ändå kunnat göra bra träningar. De senaste veckorna går det bättre och bättre.

