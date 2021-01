Hanna Öberg på pallen efter dramatik på vallen

Efter två veckors tävlande i Tyskland avslutades världscuptävlingarna i Oberhof med damernas masstart.

I den förra masstarten, i österrikiska Hochfilzen i december, var Elvira Öberg bästa svenska på en sjätteplats. Vann då gjorde norskan Marte Olsbu Röiseland före landsmaninnan Tiril Eckhoff.

Den gången kom Hanna Öberg på 14:e plats men det var tydligt att hon var att räkna med under söndagen.

Trots en bom i det första liggande skyttet kom hon snabbt upp i tätklungan och ett fullt andra skytte gjorde att hon var en av fem åkare som kom in tillsammans till det första stående skyttet.

Rafflande avslutning

Öberg sköt snabbt men bommade det sista skottet och när alla andra utom Dorothea Wierer bommade gick Öberg ut som tvåa på det näst sista varvet.

Till det sista skyttet gick Öberg in som tvåa bakom Wierer tillsammans med Markéta Davidová, Lisa Hauser och Svetlana Mironova och det blev en rafflande avslutning av tävlingen när Wierer bommade två skott och alla konkurrenterna närmast där bakom bommade varsitt skott.

Samtidigt sköt ett helt gäng där bakom fullt och det gjorde att Mona Brorsson gick ut som femma på det sista varvet. Hanna Öberg var sjua men jobbade sig snabbt upp i fältet.

Dessutom ramlade andraplacerade Lisa Hauser på spurtvarvet och Hanna Öberg och Mona Brorsson fick göra upp om tredjeplatsen bakom Julia Simon och Franziska Preuss tillsammans med Ingrid Landmark Tandrevold. Då var Öberg starkast och åkte ifrån norskan strax innan upploppet.

Hanna Öberg kom trea

Efter loppet berättar Hanna Öberg också om dramat vid det sista skyttet. Hon fick in snö i sitt gevär.

– Jag kommer in bra men hade fått in lite snö i dioptern. Jag var rätt säker på att jag hade stängt luckan men ibland kan det komma in lite snö ändå. Jag fick blåsa och det tog lite tid, det försvann inte direkt. Sedan slarvade jag också i repeteringen och fick ta om efter första skottet. Det tog lite tid men jag tycker ändå att jag behåller lugnet på ett bra sätt, säger Öberg.

– Jag är nöjd. Tre bom är kanske lite mycket egentligen men jag tycker jag jobbar på bra. Kroppen känns ändå bra med tanke på att vi har haft ett tufft schema.

När kände du att du hade chans på pallen?

– Det var när jag såg att Hauser trillade i nerförsbacken. Vi passerade henne när hon låg där. Då började jag räkna femma, fyra, trea... nu kör vi för pallen här.

Mona Brorsson: ”Börjar komma bättre överens...”

Mona Brorsson kom femma och tangerade därmed sitt personbästa i världscupen.

– Jag är jättejätteglad. Jag gör en superbra tävling. En bom och jag håller ihop åkningen. Jag är så trött och det var verkligen ett krig där ute. Att få med sig en femteplats när kroppen känns så där. Jag är jättestolt över den här prestationen, säger Mona Brorsson.

– Jag och Oberhof börjar verkligen komma lite bättre överens. Det här är inte en favoritarena i vanliga fall. Det känns så skönt.

Även tränaren Johannes Lukas är nöjd med Brorssons insats.

– Mona gör det helt fantastiskt i dag. Jag är jätteimponerad av henne, säger han.

Linn Persson kom på 14:e plats och Elvira Öberg blev 21:a.

– Det börjar okej och det går bra fram till första skyttet. Men sedan tar det slut. Jag är trött i huvudet. Kroppen håller inte sen. Det har varit tuffa veckor här i Oberhof, säger Elvira Öberg.