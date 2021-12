Inkastad sent – då levererade Nilsson

Stina Nilssons utvecklingskurva har varit positiv under skidskytte vintern så här långt. Inte minst då hon tog en tiondeplats i Hochfilzen förra helgen.

Dock slutade lördagens tävlingar med en 34:e plats i franska Annecy.

Men under söndagen fick hon chansen under masstarten. Detta efter ett sent återbud från Linn Persson före klockan nio i morse. Nilsson fick alltså platsen till dagens lopp fyra timmar före start, något hon själv beskriver som ett överraskande glädjebesked.

– Jag vart jätteglad. Jag förstod att det skulle bli svårt eftersom att jag gjorde bort mig lite i går på andra skyttet. Så jag hade ställt in mig på att bara köra ett pass i solen och njuta av dagen. Men hoppet är det enda som överger en och jag hade förberett mig energimässigt för att starta. Jag ville inte stå där otankad om jag skulle få köra loppet.

Nilsson nöjd tuffa loppet

Nilsson tog chansen också. Detta genom att sluta på en sextondeplats i sin första masstart i skidskyttevärldscupen någonsin.

Till att börja med gick hon rent i det första skyttet utan en enda bom. I och med det kunde hon också gå ut ihop med tätgruppen från den första skjutningen. Därefter missade hon dock två skott i det andra skyttet och tappade lite på grund av de efterföljande straffrundorna.

Loppet var rätt tätt på en tajt bana, men Nilsson trivdes bara i miljön.

– Jag tycker att det är jättekul. Då får min hjärna problemlösa och se om det finns någon lucka någonstans. Det löste sig jättebra i dag.

”Om jag jämför med för ett år sen är det så stor skillnad”

Men Nilsson förbättrade sig i de två sista skjutningarna och bommade två ytterligare skott, ett per skjutning.

Den fina prestationen mynnade alltså ut i en sextondeplats i masstarten 1.06 efter vinnaren Elvira Öberg.

– Det var jättekul verkligen, det var jätteroligt. Jag hade en bra dag i spåret och i vallen. Jag känner mig mer och mer hemma i den här miljön.

Totalt var Nilssons tid, 36.27, den fjärde snabbaste av samtliga åkare.

– Om jag jämför med för ett år sen är det så stor skillnad. För en vecka sen hade jag inte heller varit 16:e och nu är det här mitt näst bästa lopp i karriären. Det är jättekul att ta de här kliven, säger Nilsson.

Stina Nilssons ord efter karriärens bästa lopp