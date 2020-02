Hotet mot nya guld – SVT-profilerna kritiska

På OS i Pyeongchang för två år sedan skrällde en då 22-årig Hanna Öberg stort när hon körde hem OS-guldet i distansloppet.

Och på hemma-VM i Östersund förra året lyckades Öberg upprepa bedriften och tog på nytt hem guldet.

Men nu kan Hanna Öbergs paradgren försvinna från OS-programmet och det för att ersättas av singelmixedstafett, som var en ny tävling på förra årets VM.

En diskussion pågår mellan IBU, internationella skidskytteförbundet, och IOK, internationella olympiska kommittén.

– Jag tror att det både inom längdskidåkning och skidskytte går mer åt kortare lopp där det händer saker hela tiden runt stadion. Och det talar ju emot distansloppet, men jag vet att skidskyttefolket i grunden vill ha kvar distansloppen för det är verkligen det ursprungliga, säger Sveriges landslagschef Anders Byström som själv är positiv till en förändring.

Trots att det skulle innebära att hans största stjärna, Hanna Öberg, inte får tävla på sin bästa distans i OS framtiden.

– Jag tycker singelmixed en kul tävling som många i publiken förstår och hänger med i. Hanna är också väldigt bra på singelmixedstafett. Men distansloppet är just nu absolut hennes bästa chans individuellt, så är det.

Helena Ekholm kritisk

Den eventuella förändringen möter dock motstånd hos den före detta skidskyttestjärnan Helena Ekholm.

– Jag tycker absolut inte att distansloppet ska bort. Det kanske inte är den roligaste tävlingen att följa på plats. Men jag gillar distansen, mycket för det är lite andra kvaliteter som som krävs där. Den sticker ut, säger Ekholm.

Även den förra skidskyttestjärnan Björn Ferry är kritisk.

– Det är den tråkigaste disciplinen rent tv-mässigt. Men det skulle vara som att ta bort femmilen. Jag tycker att distansloppet ska vara kvar, säger Ferry.

Sveriges tränare Johannes Lukas är kluven:

– Distansloppet är en historisk tävling inom skidskytte och jag tycker ändå att det är en rolig tävling att ha kvar. Man kanske inte måste ha den så många gånger i världscupen, men jag ser gärna att den blir kvar på mästerskap, säger han.

Lockar mindre publik

Distansloppen står redan på programmet för OS i Peking om två år och Anders Byström tror inte att det kommer att ändras.

– Jag tror inte att det kommer bli någon förändring inför kommande OS och kanske inte heller 2026. Men de indikationer jag har fått från IBU-folk, är att de överväger en förändring. Just för att intresset hos publiken inte är lika stort för distanstävlingarna. Under världscuppremiären i Östersund senast såg man att det var under de tävlingsdagarna som det var minst med folk. Sen om det beror på själva tävlingsmomentet eller dagen i sig, det vet jag inte.

