Hanna Öberg fick nöja sig med en sjundeplats i premiären av världscupen i skidskytte.

Men sedan dess har hon radat upp topplaceringar.

Först tog Öberg sin första sprintseger i karriären, något hon följde upp med att komma etta i nästa sprint också.

Därefter har 25-åringen varit med och kört hem Sveriges första stafettseger på tio år. Och i den avslutande världscuptävlingen i Kontiolahti kom Hanna Öberg trea i jaktstarten.

Svenskans succéstart på säsongen innebär inte bara att hon, när världscupen i dag fortsätter i österrikiska Hochfilzen, som totalledare får ge sig i väg i den gula ledarvästen.

Framgångarna har också gett klirr i kassan.

På två veckor har Hanna Öberg kört in nästan en halv miljon kronor i bara prispengar från IBU, internationella skidskytteförbundet.

Därtill kommer en okänd summa pengar från diverse sponsor.

– Jag tänker inte så jättemycket på det, men det är klart att det är härligt att veta att man får in pengar. Med tanke på läget med corona är det skönt att veta att man fortfarande kan tjäna pengar som idrottare, säger Hanna Öberg som förra säsongen drog in 1,9 miljoner kronor i prispengar totalt.

Den starka säsongsöppningen av Öberg innebär att hon bara under de inledande tävlingarna i Kontiolahti redan har kört in en fjärdedel av alla prispengar hon tjänade under hela förra säsongen.

”Pengarna hamnar där direkt”

Även Sebastian Samuelsson har inlett säsongen starkt och har redan varit på pallen vid tre tillfällen. Förra säsongen hade Samuelsson en tiondeplats som bäst i världscupen.

Framgångarna innebär att Samuelsson har kört in närmare 370 000 kronor i prispengar redan nu, vilket är en fördubbling mot hela förra säsongen.

– De pengarna hamnar direkt på mitt AB som jag har och den lönen jag tar ut varje månad påverkas inte av att det kommer in mer pengar nu. Det blir mer att pengarna hamnar där och sparas inför framtiden, säger Samuelsson.

I dag fortsätter världscupen i skidskytte i Hochfilzen, Österrike, där man nu kommer att tävla under två helger. På fredagens program står sprint för damer och herrar.

