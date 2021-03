Skräckbilderna – rasar rakt ner i tävlingsspåret

Det har blåst mycket under natten i Nove Mesto. Under uppvärmningen inför dagens sprint rasade en tillfälligt uppsatt strålkastare ner över spåret. Flera personer fick väja för att inte träffas av strålkastaren. Detta inträffade trots att de dubbelkollat alla de tillfälligt uppsatta strålkastare som står längst med spåret, just på grund av vinden, berättade IBU:s tävlingschef Borut Nunar för SVT:s utsända reporter Lotta Fahlberg.

– Det såg bra ut imorse men man har inte räknat med att snön har smält undan så mycket som den har gjort, återberättar Fahlberg efter ett samtal med Nunar.

Skräckbilderna inför sprinten

På grund av värmen hade ett av fundamenten släppt. Nu har alla strålkastare kontrollerats extra noga och ska nu stå stadigt. Nunar säger till Fahlberg att detta inte ska få hända och att de har haft tur att det inte har skapat en allvarligare olycka. Olyckan ska ändå ha skapat en viss dramatik inför damernas sprintstart.

– Det har varit lite dramatiskt här i mixad zon innan start, säger Fahlberg i SVT.