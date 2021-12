Doldisen får debutera – flögs in i sista stund

Efter två dubbla tävlingar i Östersund fortsätter världscupen i skidskytte i dag i Hochfilzen, Österrike.

I går vid lunchtid meddelade den svenska ledarstaben att Jesper Nelin är förkyld och missar den inledande sprinten.

Och i går kväll anlände hans ersättare Emil Nykvist till Österrike.

24-åringen från Sunne är okänd för de flesta och var själv inställd på att tävla i IBU-cupen, nivån under världscupen, den här helgen.

Men i Nelins frånvaro får Nykvist världscupdebutera.

– Detta är det största som hänt mig, någonsin. Helt sjukt. Jag har tärnat för just det här ögonblicket i många år, men hade kanske inte räknat med att få chansen just i år. Sverige är ju ett av världens just nu starkaste landslag, att jag får en plats är ju bara helt sjukt, säger Nykvist till Värmlands Folkblad.

TV: Spurtstrid mellan Sverige och Norge