”Det blir svårt att fånga in henne”

Hanna Öberg är en av världens främsta skidskytt. OS- och VM-guld finns redan på meritlistan.

Något hon dessutom hoppats på den är säsongen är att vinna den totala världscupen.

Men efter sju veckor hemifrån, som avslutades med ett VM i Pokljuka, är drömmen om att ta hem den totala världscupen i år en bit bort.

Under förra helgens tävlingar i Nove Mesto blev det en blygsam 36:e plats i sprinten och på den efterföljande jaktstarten blev det en 13:e plats.

Både tävlingarna vanns av Hanna Öbergs största konkurrent till segern i den totala världscupen - Tiril Eckoff.

Hanna Öberg inför sprinten

Och nu skiljer det 125 poäng mellan åkarna.

– Jag tycker egentligen att kroppen fungerade bra överlag, men sprinten var ingen jättebra tävling på någon del. Det gäller att hålla fokus så man presterar på skjutvallen.

– Men jag har haft bra dagar här nu och fått återhämta mig och filat på de saker som jag inte tyckte stämde helt förra veckan, jag ser framemot att tävla i helgen.

Det börjar bli många poäng upp till Tiril Eckhoff.

– Ja, det är svårt att ta in jättemånga poäng på henne, men jag ska fortsätta ha fokus på mitt egna och försöka göra ett så bra jobb som möjligt. Sen är det klart att det är svårt att fånga in henne, men jag vill ändå göra bra prestationer och kan förhoppningsvis köra in några poäng till.

Hur ser du på fredagens tävling?

– Jag vill definitivt göra en bättre sprint än vad jag gjorde senast och ha med mig huvudet i alla tio skott på vallen. Jag har kollat upp de saker som jag inte tyckte stämde senast.

”Oj, vad gjorde jag egentligen”

Hanna Öberg vann de två inledande sprintarna på säsongen, 36:e platsen senast var det sämsta resultatet sett över hela säsongen. Något hon tror beror på utmaningen att klara av att hålla fokus på vallen.

- Helt plötsligt har jag skjutit i väg ett skott och så tänker jag ”oj, vad gjorde jag egentligen” och det funkar inte. Sånna marginaler har man inte i skyttet. Jag måste orka hålla fokus.

– Det handlar om att kunna slå av och på fokuset. Mycket av det kopplar jag till teknikdelarna i skyttet och det känner jag att jag har bättre koll på inför helgens tävlingar.

Damernas sprint startar 17:30 på fredagen.