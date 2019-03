Under gårdagens sändningar från skidskytte-VM styrde programledare André Pops in diskussionen på just sammanhållning inom landslaget.

Helena Ekholm betonade vikten av att hålla sams – för lagets bästa.

– Vi lever tillsammans otroligt många dagar per år. Trång yta, man bor tillsammans. Man måste hålla stämningen hög, annars blir det olidligt för alla, säger Ekholm i VM-magasinet.

”Intriger på SVT”

Hon fick medhåll av expertkollegan Björn Ferry. Han drog en skämtsam parallell till sitt och Ekholms nya liv som experter i SVT.

– Man bor med varandra, delar rum med varandra. Alla har en gemensam målbild. Alla vill bli bäst. Annars är vi helt olika personer. Det är konstigt att det inte blir mer strul. Jag skulle säga det, det är mycket intriger på SVT än vad det nånsin varit i skidskyttelandslaget, säger Ferry.

– Det får vi göra ett eget program om, flikade Pops in.

Till saken hör att SVT:s experter under skidskytte-VM har en gemensam historia. Björn Ferry och Helena Ekholm är inte bara före detta landslagskollegor – de har också en erfarenhet av högst offentliga trätor.

Pekade ut Ekholm som mobbare

I sin självbiografi ”Ferry tales”, som kom ut 2014, pekade Ferry ut Helena Ekholm som en mobbare och att hon tillsammans med Anna Maria Nilsson, Jenny Jonsson och Elisabeth Högberg, ”De fyras gäng”, fryst ut Ingela Andersson och Anna-Karin Strömstedt.

Helena Ekholm tog utpekandet hårt, vilket hon berättade för SportExpressen så sent som i oktober.

– Det var den värsta perioden i mitt liv, värre än OS-fiaskot. Jag blev fruktansvärt ledsen och tog väldigt illa vid mig. Det kom som en chock när jag såg på löpsedlarna att jag var en mobbare, och det var inget jag kunde påverka, sa Ekholm och sa också att hon ”aldrig kommer att förlåta” Ferry.