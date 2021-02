”Det är konstigt att de vänder ilskan mot mig”

Sebastian Samuelsson har gjort sig känd för att vara frispråkig i dopingfrågor och har vid flera tillfällen ifrågasatt Ryssland.

Svensken har för det utsatts för att hat från ryskt håll, uppmärksamheten från rysk media har också varit stor.

Efter torsdagens träning i Pokljuka fick Samuelsson återigen svara på frågor från ryska journalister.

– Efter den här intervjun kommer det antagligen få ännu mer hat. Många gånger tycker jag att ryska journalister är partiska. Men jag tyckte det här var en ärlig intervju. Jag har inga problem att svara på de frågorna, säger Samuelsson när han kom till svensk media efter att ha intervjuats av en rysk journalist.

Samuelsson säger dock att han inte överväger att säga vad han tycker om doping och Ryssland

– Jag följer min väg. Jag är mot doping, inte Ryssland. Just nu har Ryssland ett problem. Andra länder har det också. Jag vill ha en framtid där Ryssland kan vara med och tävla. Men då behöver de visa att de vill ha en ren idrott, säger Samuelsson.

”Jag hade varit jättearg”

Under pågående skidskytte-VM får Ryssland inte tävla under egen flagg under. I stället heter de RBU, och det på grund av att landet inte har tagit itu med dopingmisstankarna som finns riktade mot dem tillräckligt.

– Hade jag varit rysk idrottare och visste att jag följde alla regler och skötte mig hade jag varit jättearg på misstänksamheten mot ryssarna, och att de lever under hotet om de får tävla eller inte. Men jag tycker att det är konstigt att de vänder den ilskan sådana som mig som pratar om det än mot de personerna som skapar det här systemet, säger Samuelsson.

”Det ger energi”

Trots de kritiska frågorna från ryskt håll säger Samuelsson att han inte överväger att svara på frågor om doping och Ryssland under pågående VM.

– På ett sätt ger det energi också att känna att man gör något annat än att bara åka skidor, att man engagerar sig i något annat. Jag har blivit mycket bättre på att inte läsa och märker jag att jag får in massa kommentarer raderar jag dem direkt, säger Samuelsson.