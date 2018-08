Det var under uppvärmningen inför rullskideloppet Lysbotn Opp som Peppe Femling var med om den otäcka olyckan.

– Peppe försökte väja för en mötande bil. Det blev så tajt att han fick hoppa ut i diket. Då satte han sin egen stav i benet genom vaden, sa skidskyttelandslagets tränare Johan Hagström om händelsen i går.

Femling fördes till sjukhus i Stavanger, där han blev opererad akut. Förbundskapten Wolfgang Pichler har fått goda nyheter från personerna på plats.

Pichlers besked om olyckan

– Jag fick en rapport vid 03-tiden imorse att Peppe mår bra. Staven togs ut sent på kvällen om jag förstod det rätt, säger Wolfgang Pichler till SVT.

– Bilderna ser tydligen värre ut än skadan egentligen är.

Femling har själv skrivit om olyckan på Instagram.

"Det som skulle bli en fin tävlingshelg i Norge slutade innan den ens hade börjat med en tur i ambulanshelikopter. Lägesrapporten just nu säger att allt ser bra ut även om det på bilderna i diverse medier inte ser så bra ut. Ligger just nu på en brits på sjukan och har fortsatt staven i benet men ska förhoppningsvis strax in i operationssalen och ta ut den", skriver Femling.