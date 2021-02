Beskedet: Nilsson snabbast i spåret

Samtidigt som skidskytte-VM pågår för fullt i Pokljuka körs även IBU-cupen, nivån under världscupen.

Flera svenskar deltar i tävlingarna och däribland Stina Nilsson.

27-åringen har haft en stigande form i skidskyttet och noterades för några veckor sedan för en 22:a plats i sprinten.

Och under lördagen tog hon ytterligare ett par steg i utvecklingen. När sprinten i Brenzo-Osrblie avgjordes började Stina Nilsson starkt och tog direkt ledningen vid 1,3 kilometer. Men vid det första liggande skyttet drog svenskan på sig en straffrunda.

Men med bra fart under skidorna körde hon in på det stående med pallkänning. Dessvärre bommade Stina Nilsson tre skott och tvingades in i straffrundan.

Trots fyra bom hade Stina Nilsson fortsatt bra fart under skidorna. Väl i mål blev det ett nytt tangerat personbästa med en 22:a plats. Dessutom var Nilsson snabbast i spåret av det totalt 92 startande, 1,6 sekunder före ryskan Anastasiia Goreeva.

Anna Magnusson blev bästa svenska som sjua med två bom och vann tävlingen gjorde Vanessa Voigt från Tyskland.

LÄS MER: Allt du behöver veta inför VM – hela schemat