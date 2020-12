Sebastian Samuelsson är tvåa i den totala världscupen. Det är resultatet av en strålande inledning på skidskyttesäsongen.

Svensken, som var som bäst tia i fjol, har varit på pallen fyra gånger redan i vinter. I söndags när den första av två veckor i Hochfilzen avslutades fick han kliva upp överst på pallen när de svenska herrarna vann stafetten.

Under torsdagen inleddes den andra veckan med herrarnas sprint och förväntningarna på de svenska herrarna var höga.

Sebastian Samuelsson valde att starta sent, och öppnade bra i spåret. I det liggande skyttet fortsatte han imponera, fem snabba träff och han lämnade vallen som fyra, drygt 10 sekunder bakom Sturla Holm Laegreid från Norge.

– Det är så kul att se Sebastian skjuta, han är så stabil just nu, säger Helena Ekholm om det första skyttet i SVT:s sändning.

Chanslös mot norrmannen Laegreid

Samuelsson tappade sen lite i spåret inför det stående skyttet. Svensken följde dock upp förra sprintens fina resultat och satte alla skott.

Av 20 skott på två sprinttävlingar har Samuelsson nu prickat 20.

Men Sebastian Samuelsson hade trots det ingen chans mot dagens segrare, Sturla Holm Laegreid. Norrmannen vann sprinten före landsmännen Johannes Dale och Johannes Thingnes Bö och tog därmed säsongens andra seger.

– Jag är helt mållös. Jag åker riktigt bra och jag skjuter som en gud, säger Laegreid i SVT:s sändning och fortsätter:

– Jag är bäst i världen i dag, det är helt sjukt.

Norrmännen dominerade inte bara prispallen, utan även i ren åktid - något Samuelsson noterade då han var över minuten efter Johannes Thingnes Bö som hade bäst åktid.

– Jag är nöjd men att vara femma, kroppen kändes mycket bättre än förra veckan. Men norrmännen verkar ha åkt fruktansvärt fort i dag, säger Samuelsson i SVT:s sändning.

Även expertkommentatorn Helena Ekholm menade att Norge var en klass för sig under dagens sprint. Fem av de snabbaste under loppet var just norrmän.

– De har haft något som ingen annan hade, de skiljer sig mot alla länder. Svenskarna har inte åkt dåligt, norrmännen har bara varit otroligt bra i dag. De är så oroligt överlägsna alla andra, säger Ekholm.

Av de svenska åkarna lyckades även Martin Ponsiluoma ta sig in på topp tio. Trots en bom slutade han nia.

Nästa tävling för herrarna är jaktstarten på lördag.

