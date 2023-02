Är du trött på ditt jobb, Björn Ferry? 

Det skrattas väldigt mycket i SVT:s kommentatorshytt i Oberhof under skidskytte-VM.

Vid ett tillfälle flimrar en hare förbi i tv-produktionen.

– Hare bra, vitsar kommentatorn Ola Bränholm.

– Bryter han båda benen är det nog kört, konstaterar expertkollegan Björn Ferry om Johannes Thingnes Bö under en annan tävling.

Bränholm vrålar av skratt.

När Sebastian Samuelsson kör för medalj i distansloppet läcker Roxette-hiten ”Sleeping in my car” in i SVT-sändningen från arenahögtalarna. Det här kanske kan vara ett tecken på att svensk framgång väntar, menar Ola Bränholm.

– Jag hoppas han inte somnar i bilen bara, Sebastian, lägger han till.

Okej, jag köper det. Gå vidare. Bara du inte...

– ”Sleeping in my car” var det som spelades.

...förtydligar skämtet, men absolut, där kom den.

Har Ferry tröttnat på sitt jobb?

Det måste uppstått nåt missförstånd som fått Bränholm och Ferry att tro att de åkt ner till Oberhof som lustigkurrar och inte kommentatorer i första hand.

Men det spelar ingen större roll den här gången.

Det är nämligen något annat som oroar mig mycket mer med SVT:s sändningar från VM.

Har Björn Ferry gått och blivit trött på sitt jobb? Man kan åtminstone få det intrycket när man hör honom kommentera.

Det låter oinspirerat och oengagerat – en total motsats till hur vi lärt känna OS-guldmedaljören. Det är frispråkigheten, inte uppgivenheten, som präglat Ferrys personlighet under skidskyttekarriären och åren som expert.

”Mjo. Mja. Tja. Nä.”

Det är ungefär mitt intryck av Björn Ferry hittills under VM.

Ett ”grymt” fick han ur sig när Linn Persson skjutit fyra nollor i distansloppet.

Och det förstås, även Ferry har precis som kollegan Bränholm gett sig ut i skämtfilen ett par gånger.

– Juni Arnekleiv är från Lillehammer, förklarar Bränholm under ett lopp.

Ferry upprepar efternamnet, fast med ett förstärkt norskt uttal.

När tyskan Denise Herrmann-Wick skjuter fullt i sprinten mumlar Ferry:

– Sehr gut.

Det kanske är dags för Björn Ferry att ta tåget tillbaka hem till Storuman och fundera över framtiden på SVT. Jag tror vi är många som gärna skulle se Ferry kommentera skidskytte under många år framöver – men det hänger nånstans på att han själv tycker det är roligt.

Vi kan blicka mot Radiosporten för att hitta en duo som verkar ha roligare än någonsin.

Ring honom, Björn Ferry

När den svenska truppen till längd-VM ska tas ut svingar den vanligtvis timide Torgny Mogren vilt.

– De kunde ha petat in vem fan som helst, säger Mogren om herråkarna.

Skidskytteexperten Uschi Disl har mest återhållsamt refererat sig igenom säsongens världscuptävlingar, men när Sebastian Samuelsson missat att dra åt skruvarna på sitt vapen och skjuter bort sig i VM-sprinten händer någonting.

– En skandal, menar Disl.

Ursäkta? Inte för att gå full Chris Härenstam på den tyska OS-hjälten här, men några löst åtdragna skruvar – en skandal?

Strunt samma. Radiosportens experter verkar på något sätt ha fått den nytändning Björn Ferry kan behöva.

Så vad är det som har hänt?

Från och med första mars är Tobias Rosvall, tidigare på bland annat Expressen och TV4, ny chef för Radiosporten. Min enda slutsats är att redaktionen redan nu krattar manegen för Rosvall, genom att lätt tabloidisera den tidigare mer korrekta public service-miljön.

Så, Björn Ferry. Ring Rosvall och se om du kan få fart på den där energin igen. Vi vet ju att du har den i dig.

