Under fredagen meddelade Hans Olsson och Maria Pietilä Holmner via Instagram att de blivit föräldrar. Under bilden på de nyblivna föräldrarna och sin dotter skrev Pietilä Holmner ”Se upp pappa - nu är vi två mot en!”.

I en intervju med Aftonbladet berättar en lycklig Pietilä Holmner om första veckan tillsammans med dottern.

– Vi försökt lära känna varandra. Det går superbra. Att ha gått och haft någon i magen i nio månader och sedan så ligger hon där på ens bröst och så har man det här ansvaret, det har varit väldigt speciellt. Men det har känts ganska självklart, säger hon.

På frågan hur det känns för Maria Pietilä Holmner att ha sin egna lilla familj svarar hon:

– Det är ingenting man kan ta för givet. Vi har fått kämpa lite, det har tagit tid, men det har varit värt det.

Paret, som är sedan ett flertal år bosatta i Åre, har sammanlagt åtta VM-medaljer. Därför är det inte helt oväntat att de kommer introducera sin dotter till skidåkning.

– Min bättre hälft har redan börjat fundera på det. Nästa vinter är kanske lite väl tidigt men man kan ju träna på många andra sätt. Men det kommer vara tidigt. Hon ska nog bli en liten skidåkerska, men hon behöver inte bli lika tävlingsinriktad som oss. Det ska vara härligt och kul, säger hon.