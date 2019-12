Publiken i Salt Lake Ice Center var hänförd efter det kanadensiska paret Jamie Sales and David Pelletiers uppvisning i paråkningen. Applåderna och jublet från läktarna ville inte ta slut.

Tv-bolagets NBC:s experter Scott Hamilton och Sandra Bezic hade redan i sändning under det pågående programmet utsett kanadensarna till guldmedaljörer, trots att andra par väntade på att få komma ut på isen.

De borde ju veta. Hamilton hade vunnit OS-guld i Sarajevo 1984, Bezic var en internationellt erkänd koreograf inom konståkningen.

Desto svårare var det för den vanliga tv-publiken utan djupare kunskaper om hur konståkning bör bedömas.

Konståkning är som bekant en bedömningssport och tv-tittarna är ursäktade om de inte förstår vad som ligger till grund för en rimlig värdering av utförandet.

Hur bedömer man till exempel harmoni, frasering, rotationer, lyftningar, landningar för att inte tala om hur man utnyttjar hela isen under ett program?

SVT:s expert Lotta Falkenbäck satt på läktaren tillsammans med kommentatorn Roger Blomqvist.

Lotta tvivlade inte heller hon en sekund.

– Jag kommer så väl ihåg det. När de åkt färdigt visste jag att de skulle vinna. Jag var till och med säker på det innan de hunnit klart. Men nu blev det inte så, säger Lotta Falkenbäck.

Hon har starka minnen efter kanadensarnas program till låten ”Love Story”.

– Det var ju nästan helt knäpptyst i hallen när de åkte. Det var en sådan inlevelse och man riktigt såg hur det lös om dem som par. Det är inte så ofta man ser det i sådana här tuffa idrotter där tekniken lätt kan ta överhand. De hade både tekniken och den magiska åkningen. Alla vi kommentatorer tittade på varandra och var helt tokiga. De var självklara vinnare för mig och alla andra.

Svenske tränaren: ”Något fuffens som hänt”

Jamie Sale och David Pelletier kunde inte vara mer än nöjda när de satte sig och väntade på poängen från de nio domarna.

Segern såg ut att vara inom räckhåll.

Resultatet från domarna blev en chock för det kanadensiska paret. Foto: LIONEL CIRONNEAU / AP

Värsta rivalerna Jelena Beretjnajka och Anton Sicharulidze hade däremot drabbats av ett missöde, då den senare kom fel ut ur en dubbelaxel.

Men trots detta blev resultatet från domarna ett dråpslag för kanadensarna. Fem av de nio domarna hade nämligen ryssarna som vinnare.

Att Kina och de gamla kommuniststaterna Ryssland, Polen och Ukraina hade ryssarna som vinnare var kanske inte så konstigt, det påminde om det kalla krigets dagar.

Men att Frankrike hade Ryssland som vinnare var märkligt.

NBC:s Scott Hamilton var upprörd över resultatet.

– Hur gick det där till? De vann programmet. Det råder inget tvivel om saken utom möjligen hos några domare. Det här kommer att debatteras i evighet.

Sandra Bezic ville bara sjunka under jorden.

– Just nu skäms jag över vår sport, sa hon.

Lotta Falkenbäck kunde inte heller begripa varför den franska domaren Marie-Reine Le Gougne gav det ryska paret 5.9 i poäng, men inte det kanadensiska.

Det kanadensiska paret tränades av svensken Jan Ullmark, verksam i Kanada sedan flera år.

Lotta Falkenbäck har tränat för Ullmark och är en nära vän till honom.

Hon ringde upp honom när resultatet hade redovisats.

– Just då stod han i omklädningsrummet och menade att det var något fuffens som hänt. Och det visade sig ju också.

Franska domaren bröt ihop och erkände

Även om det fanns de som tyckte att ryssarna faktiskt var bättre, då de hade ett rappare och ett mer tekniskt krävande program, så var det många andra som inte nöjde sig med slutresultatet.

Den kanadensiska olympiska kommittén krävde en utredning om vad som hänt. Och de menade att om det visade sig att det fanns en komplott så skulle domarnas namn exponeras och uteslutas ur alla tävlingssammanhang.

Sally Stapleford, som ledde International Skating Unions (ISU) tekniska kommitté, konfronterade den franska domaren Marie-Reine Le Gougne när de möttes i korridoren till funktionärernas hotell.

Le Gougne bröt ihop och erkände att hon av den franske förbundsbasen Didier Gailhaguet tvingats att döma till ryssarnas fördel - då en tjänst skulle återgäldas det franska paret i isdansen.

– Det märkliga var att hon erkände så snabbt, minns Lotta Falkenbäck.

Utpekade maffiabossen dyker upp i handlingen

Och som inte det var nog skulle den amerikanska åklagarmyndigheten något senare peka ut Alimzjan Tochtachunov, en affärsman med mycket tvivelaktigt rykte, för att ha riggat konståkningen genom att se till att just det franska paret Gwendal Peizerat och Marina Anissina gavs segern i isdans som kompensation för att det ryska paret fick segern i paråkningen.

Tochtachunov hade bott i Paris ett tag och hyste uppenbarligen lika starka känslor för Frankrike som för Ryssland.

En utpekad rysk-uzbekisk maffiaboss misstänktes ha försökt rigga resultatet. Foto: Kommersant Photo Agency / Kommersant Photo Agency

Italienska myndigheter grep Tochtachunov en tid därefter och placerade honom i häkte i Venedig. USA, som även utredde honom för annan organiserad brottslighet, ville få honom utlämnad men bevisen ansågs inte hålla för en utlämning.

Det fanns även misstankar om att han manipulerat resultaten i andra idrottsevenemang genom mutor.

Alimzjan Tochtachunov var ingen duvunge om man fick tro amerikanska källor.

Han var född i Uzbekistan och hade avtjänat flera straff i sovjetiska fängelser.

Tochtachunovs smeknamn var ”Taiwantjik”, ungefär ”lille taiwanesen”.

Han var en stor beundrare av Vjatjeslav Ivankov, mer känd i kriminella kretsar som ”Japontjik”, eller ”lille japanen”.

Ivankov var en av de mer beryktade maffiabossarna som flyttat från Ryssland för att slå sig ner i New York och det lilla ryska exilsamhället Brighton Beach.

Där styrde han sin maffiaorganisation med förgreningar till Östeuropa och Moskva.

Åtminstone fram till 2004 då han deporterades tillbaka till Ryssland. Fem år senare sköts han ihjäl.

2013 gjorde FBI ett tillslag mot ett syndikat som bedrev illegalt spel i Trump Tower, bara tre våningar under den blivande presidentens jättevåning i tre etage.

Trettio personer greps.

”Den enda som slank igenom nätet var Tochtachunov, som FBI betecknade som en stor auktoritet inom den ryska organiserade brottsligheten”, skriver författaren och journalisten Luke Harding i sin bok ”Sammansvärjningen: hur Ryssland hjälpte Donald Trump in i Vita huset”.

Lotta Falkenbäck blev egentligen inte särskilt överraskad när maffiabossen dök upp i handlingen i OS. Det fanns till och med en logik i det hela.

– Jag tror inte jag blev så förvånad. Tyvärr. Man kanske hellre använder någon som inte är så involverad i sporten för att inte hamna i plurret som Frankrike gjorde här.

OS-boss hotade med uteslutning

Det här var knappast vad konståkningen behövde. Skandalerna runt sporten började dyka upp med en viss regelbundenhet.

1994, en månad före OS i Lillehammer, hade amerikanskan Tonya Hardings före detta pojkvän och en annan man misshandlat hennes tuffaste konkurrent Nancy Kerrigan med en teleskopbatong.

Fyra år senare, 1998 i OS i japanska Nagano, fångades en ukrainsk domare på band när han försökte rigga tävlingen i isdans.

Och nu var det alltså dags igen.

Dick Pound, en av den olympiska kommitténs högsta chefer, var rasande efter det som kom att kallas ”Skategate”, och hotade med att utesluta konståkningen ur spelen om man inte kom till rätta med korrumperade domare.

Internationella Olympiska Kommittén (IOK) med dess ordförande Jacques Rogge i spetsen förklarade för ISU att situationen måste lösas och det snabbt.

Några dagar senare kallade konståkningsförbundet till presskonferens och kom med det sensationella beskedet att både det ryska och det kanadensiska paret skulle tilldelas guldmedaljer.

– Att det löstes så snabbt tyckte jag var jättebra och att det till slut blev två guldmedaljer.

Ryssarna förtvivlade: ”Totalt fel”

Ryssarna var givetvis upprörda och menade att kanadensarna inte respekterat domarnas utslag.

Anton Sicharulidze menade att det var ”totalt fel”.

Hur många gånger hade inte han och Jelena presterat lika bra som kanadensarna i tävling men ändå fått nöja sig med andraplatsen?

– Om någon nu propsar på att vår skridskoåkning är lika och omöjlig att bestämma vilka som var bäst - Ryssland eller Kanada - låt oss då komma ihåg alla mästerskap och tävlingar där båda paren var jämbördiga, men där kanadensarna vunnit guld, medan vi fått nöja oss med silver. Vi har bara rättat oss efter domslutet, tagit vårt silver och aldrig klagat. Om vi nu är så lika, låt oss då i så fall få guld för alla de andra tillfällena, sa en besviken Anton Sicharulidze till Los Angeles Times.

Han menade dessutom att det var lekmän utan kunskaper om konståkning som låg bakom det nya beslutet att båda paren skulle få guld.

– Jag personligen har inte sett en enda sann expert inom konståkningen som varit emot det ursprungliga domslutet, sa han.

Tog tillbaka sitt erkännande

Marie-Reine Le Gouge, som först erkänt att hon låtit sig tubbas av sin förbundsordförande Didier Gailhaguet, tog senare tillbaka sitt erkännande och hävdade att hon dömt efter sitt eget kunnande och samvete.

Men det övertygade inte International Skating Union som i april 2002 bannlyste henne och ordföranden från all konståkning under tre år. Dessutom förbjöds de delta under OS i Turin 2006.

– Det som hände där i Salt Lake City var både det värsta som kunde hända samtidigt som det blev början på något nytt. Man fick arbeta fram ett helt nytt bedömningssystem för att undvika något liknande. I dag går det inte att fuska på samma sätt, säger Lotta Falkenbäck.