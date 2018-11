Hade man till exempel gjort en film där IFK Norrköping ligger under mot Örebro i näst sista omgången av allsvenskan och är borta från guldet, men går upp till oavgjort medan publiken sjunger att Daniel Sjölund, som gör sin sista hemmamatch, måste bytas in och… med en minut kvar kommer han in, touchar bollen med en tå och plötsligt har Norrköping vunnit med 3-2 och en fest på Friends arena ställs in medan fotbollskartan ritas om.

En sån film hade man kallat overklig och sentimental.

Verkligheten överträffar alltid dikten, visst är det underbart.

Den här lilla skitligan till allsvenska som vi ägnar så mycket tid, intresse och kärlek är synnerligen älskvärd.

I våras var Hammarby oslagbart och jag kastade ur mig att Hammarby tar guld i år, men sen kom svackan och sen kom AIK med sitt disciplinerade och till synes oövervinneliga spel och jag slog fast både här och där att inget kan hindra AIK från att ta guld.

Men nu.

Fan vet.

En spelare som Robin Jansson, som är dagens teckning, visste inte ens att han skulle vara här och spela en stor och betydande roll i AIK:s kamp för ett nytt SM-guld.

Det är ju en sagolik story den också.

Nils-Eric Johansson tvingades lägga av på grund av hjärtproblem, Joel Ekstrand är långtidsskadad och innan allsvenskan började fick Jesper Nyholm benet avsparkat i en träningsmatch mot Örebro och Robert Lundström skadades så allvarligt mot IFK Göteborg att han sen dess varit borta resten av säsongen.

I denna otroliga kris kom nån i AIK ihåg att när de mötte Oddevold i cupen hade laget en väldigt bra försvarare och på så sätt kom Robin Jansson från division 1 till allsvenskan över en natt.

Division 1 till allsvenskan ska inte gå, men ingen hade sagt det till Robin Jansson.

Om man gillar försvarsspel är det en fröjd att se AIK:s backlinje med Alexander Milosevic, Per Karlsson och Robin Jansson. Ibland har jag tänkt i banor som Alessandro Costacurta, Giorgio Chiellini, Franco Baresi, Paolo Maldini och den typen av komplett omutliga försvarsspelare.

I dag får AIK kanske ställa upp med ett helt nytt mittfält mot Kalmar borta medan IFK Norrköping – med den mäktige Andreas Johansson – åker till Göteborg för en match mot ett Häcken som slåss om en plats i Europa.

Be mig inte tippa, jag har haft tillräckligt fel i år.

Förutom några besök på Grimsta IP i Stockholms västra förorter har jag sett allt som jag har sett på C More. Kvaliteten växlar – minst sagt! – men jag ser alltid fram mot en studio med Lasse Granqvist, Olof Lundh och Alexander Axén. Då talar vi toppklass.

På tal om Grimsta: vem hade kunnat ana att oansenliga Brommapojkarna skulle drabbas av skandalrubriker? I och för sig: jag var misstänksam mot nye tränaren Luis Pimenta redan när jag såg honom i aktion första gången, både på tränarbänk och presskonferens, och kallade honom en bluff i min och Patrick Ekwalls podcast, Pådden.

Å andra sidan var det fantastiskt att få se den unge Jack Lahne, 17, på Grimsta. Han är ung, men blir inte gammal i BP.

För varje utsålt Friends fanns också Dalkurd-Häcken, 202 personer i Gävle.

Ingen har ännu förklarat varför Linus Hallenius är så bra i Sundsvall, men ingen annanstans.

Det är inget fel på AIK:s Henok Goitom eller Tarik Elyounoussi heller – och Kristoffer Olsson hade en magisk säsong fram till de sista omgångarna.

Kennedy Bakircioglus målfirande där han fångade ett ölglas är också för bra för att vara trovärdigt, men hyllningen på Tele 2 Arena var mäktig och välförtjänt.

Inte bara Robin Jansson gjorde en omöjlig resa: Trelleborg är inte i närheten av AIK, men jag imponerades av Isak Jönsson som i somras gick från Olympic i division 2 i Malmö rakt in i Trelleborgs backlinje.

Isak är en jävel på att kasta också.

Ska vi fortsätta prata film så finns det en story jag inte vet om den får ett lyckligt slut. Det gjorde ont i hela kroppen när Jesper Nyholms ben gick av, men det var med en klump i halsen jag läste en lång story i Dagens Nyheter om hur en serie olyckliga omständigheter, sjukhusslarv och läkarinkompetens gjort att Jesper Nyholm inte ens är på bättringsvägen. Fattar jag allt rätt är det till och med oklart om Jesper Nyholm nånsin kan spela fotboll igen.

Jag lider med Jesper Nyholm som är 25 år och borde befinna sig i en karriär med guldglans.

Alla filmer ska ha lyckliga slut.

VECKANS...

… VILA I FRID

Roy Hargrove

Slog igenom som ungt geni och tog med sin trumpet jazzen till nya, spännande och roliga äventyr. Hörde honom första gången under fotbolls-VM i USA 1994 och har sen dess sett honom otaliga gånger och har allt han spelade in. Nu slutade hans hjärta att slå. Roy Hargrove blev bara 49 år.

… ELVIS

Elias Pettersson

Det är väldigt kul att publiken i Vancouver döpt det svenska hockeyunderbarnet Elias Pettersson till ”Elvis”. Man brukar säga att ”Elvis has left the building”, men i det här fallet har Elvis precis stigit in. Tänk om vi ytterligare en gång får en svensk stjärna typ Peter Forsberg i NHL.

… BARR

Simone Biles

Nej, jag pratar inte om julgranar utan om gymnastik och den makalöst begåvade Simone Biles. Amerikanskan tog sex medaljer i VM i Qatar och är dessutom den första gymnast som tog medalj i alla grenar. Biles har nu tangerat Svetlana Chorkinas rekord om sammanlagt 20 VM-medaljer.

… MAKALÖSA

Publiken

50 128 på Friends för AIK-Sundsvall, 31 810 på Tele 2 för Hammarby-Häcken: söndagen den 4 november 2018 gick 81 938 personer på fotboll i Stockholm. För oss som var med när en SM-final kunde dra 5 000 åskådare är den här sortens siffror båda osannolika och väldigt underbara.