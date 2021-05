”Jag tappade fyra centimeter”

Sarah Sjöström halkade på en isfläck i början av februari och skadan som följde med olyckan gjorde att satsningen mot OS i Tokyo såg mörk ut.

Simstjärnan opererades för en fraktur på armbågen och därefter har hon kämpat för att komma i form inför OS.

– Det är fortfarande en ganska lång väg kvar innan jag har full styrka tillbaka men frisimmet funkar väldigt bra i vattnet i alla fall. Det känns bra att komma tillbaka till tävling exakt 16 veckor efter att jag opererade armbågen, säger Sjöström.

Sarah Sjöström gör comeback

Sjöström har nu varit på träningsläger i Font Romeu i Frankrike och tränat inför comebacken som sker i Canet, i en deltävling i touren Mare Nostrum. Sjöström säger att hon framför allt vill få med sig en bra känsla från tävlingen på 50 meter fritt under tisdagen. Några tider i närheten av hennes eget världsrekord på 23,67 sekunder lär det inte vara tal om.

– Simning är ganska mätbart och jag vet ungefär vilka tider jag ligger på under träning när jag skjuter ifrån vid kanten utan tävlingsdräkt. Då brukar det kanske vara 26,5 om jag verkligen maxar. Om jag kan simma snabbare än så vore det fantastiskt, säger Sjöström och skrattar.

Hon hymlar inte med att det fortfarande finns mycket att förbättra inför OS.

– Det är fortfarande väldigt långt kvar, jag tappade väldigt mycket muskelmassa, ungefär fyra centimeter på höger biceps. Det är extremt mycket muskelmassa och det tar ju tid att bygga tillbaka, säger Sjöström och fortsätter:

– Men målet har hela tiden varit att inget som jag gör på träningen ska göra ont. Jag har tagit ett steg i taget och tagit det lugnt om det är något som inte har känts bra. Jag har lyssnat på kroppen hela tiden och det har funkat väldigt bra. Jag har sett progression och utveckling i träningen hela tiden.

– De första simpassen började jag simma bara med min starka arm. Jag simmade bara med vänsterarmen ett tag och kunde sedan lägga på och simma lite med högerarmen. Det var en långsam klättring och det är fortfarande en bit kvar.

Sjöström: ”Jag har sex skruvar”

En av de andra stora frågorna inför de olympiska spelen i sommar är om Sjöström kommer kunna ställa upp på sin favoritdistans 100 meter fjäril.

Hon har fortfarande inget svar på frågan och ett svar kommer hon inte heller få under veckan eftersom hon simmar 50 meter fritt under tisdagen och 100 meter fritt under onsdagen.

Den högra armen – med en inopererad titanplatta – är fortfarande stelare.

– Jag har sex skruvar och en platta som håller ihop allting, säger Sjöström.

– Det är inte så att jag känner det när jag sitter här men om jag känner på armbågen så känner jag att det sticker ut skruvar. Höger armbåge är stelare och rörligheten har varit det svåraste att få tillbaka. Man behöver vara ganska rörlig för att simningen ska funka som bäst.

