Skandalstjärnan stängs av – efter Instagram-bilden

Ryan Lochte har varit en gigant i simbassängen under sin karriär. I OS har han vunnit sex OS-guld och totalt tolv medaljer, och i VM kan han stoltsera med totalt 39 guld.

Men rubrikerna kring Lochte har inte alltid handlat om hans prestationer som idrottare. Han hävdade bland annat att han blev rånad under OS i Rio de Janeiro 2016. En historia som visade sig vara falsk och Lochte hånades för sin lögn.

Dessutom blev han dumpad av sin sponsor Speedo och avstängd i tio månader som en följd av den märkliga lögnen.

LÄS MER: Allsvenskan 2018 – spelschema, resultat, tabell.

Stängs av – missar VM

Nu stängs Ryan Lochte av på nytt, rapporterar TSN. Denna gång handlar det om en bild som skandalstjärnan publicerade i maj där han sitter och får droppbehandling efter ett träningspass.

Lochte själv menar att det bara handlar om vitaminer men det är själva behandlingen i sig som är det otillåtna i sammanhanget.

Bilden i fråga Foto: INSTAGRAM

Den amerikanska anti-dopningsbyrån, USADA, uppmärksammade bilden när Lochte publicerade den och har utrett ärendet sedan dess.

”Lochte fick en intravenös behandling med tillåtna medel på en klinik. Under de flesta omständigheter får inte atleter ta emot intravenös behandling om det inte sker i samband med sjukhusbesök eller under de villkor som USADA tillåter – Lochte faller inte in under någon av de kategorierna”, skriver USADA i sitt utlåtande.

Lochte stängs av retroaktivt från och med 24 maj 2018, då bilden från kliniken togs, till juli 2019.

Därmed missar han nu nästa års VM.

FÖLJ DITT LAG I ALLSVENSKAN: Få nyheter skickade i Messenger direkt till telefonen

LÄS MER: Följ allsvenskan här – mål, highlights och direktrapport.

LÄS MER: Champions League-finalen – allt du behöver veta.

LÄS MER: Här är Malmö FF:s väg till Champions League 2018.

LÄS MER: Fotbolls-VM i tv – tider och kanaler.