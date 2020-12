Sarah Sjöström är en av Sveriges allra största idrottare genom tiderna. Hon har krossat rekord efter rekord och vunnit bland annat flera EM- och VM-guld samt OS-guld. 2008 slog hon igenom under EM i Eindhoven när hon vann guld i 100 meter fjäril, blott 14 år gammal.

Under onsdagen gästade hon Expressens julchatt och intresset var förstås stort. 27-åringen fick frågor om allt möjligt, från bästa jullåten till coronapandemins påverkan på unga idrottare.

”Bara en tapper soldat”

En läsare var nyfiken på Sjöströms favoriter när det kommer till julmusik.

”Jag gillar ”It's beginning to look a lot like christmas” med Michael Bublé och Carolas ”Himlen i min famn”, svarar Sarah Sjöström.

En annan läsare skriver: ”Hej och god jul Sara! Jag undrar vilken av alla medaljer som du vunnit som ligger dig varmast om hjärtat?”

”OS-guld, Rio. 100 meter fjäril. Magiskt ögonblick som totalt etsat sig fast i min själ”.

Så här svarar 27-åringen på frågan om hur hon kommer i bäst julstämning:

”Jag bildgooglar julmat och försöker att ta in allt vackert som sker med pynt och ljus och annat. Min pojkvän Johan är julgeneralen här hemma, han tar kommandot och jag är bara en tapper fotsoldat i hans lilla jularmé. Men jag blir bättre för varje år som går”.

”Det är eländigt”

OS-guldmedaljören fick också frågor om coronapandemin och dess påverkan på unga simutövare.

Pappan Peter skrev in följande fråga:

”Min dotter Maia, 13, har inte kunnat simma på två månader här i Luxemburg. Det är andra gången i år som poolerna stängs för tävlande, utom för senioreliten. Hur ska de hitta tillbaka och 'komma ikapp'?”

”Hej! Det är eländigt det här och jag har inga såna svar egentligen eftersom det är väldigt individuellt. Men om man försöker att behålla lusten till sporten, dvs minns glädjen, så är det nog lätt att längta och komma tillbaka”.