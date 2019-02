Sarah Sjöströms ekonomi har mått bra av hennes osannolika framgångar i simbassängen. 2017 gjorde hennes bolag en vinst på nära 8,5 miljoner kronor. Det var en ökning med 189 procent jämfört med året innan.

En portion av pengarna har gått till en trea på Södermalm i Stockholm som hon delar med pojkvännen Johan de Jong Skierus. För att känna sig optimalt hemmastadda anlitade paret inredningsarkitekten Jannika Hernelius.

Sjöström visar upp drömhemmet

Slutresultatet visas upp i en intervju som Sjöström gjort med magasinet Sköna hem.

– Det kostar förstås att ta inredningshjälp. I början var jag snål mot mig själv och tänkte att vi skulle köpa begagnade möbler eller åka till Ikea. Men så tänkte jag att jag faktiskt hade råd att köpa det jag ville ha. Numera tjänar jag riktigt mycket pengar och det är roligt, jag har exempelvis kunnat köpa lägenheter till min bror och syster. Men hade jag varit fotbollsspelare i stället, och presterat på min nivå, hade jag varit miljardär, säger Sjöström till Sköna hem.

Lägenheten är på 81 kvadratmeter och mäter 2,70 i takhöjd, vita väggar. Sjöström har utsikt över både Riddarfjärden och Stadshuset.

Nya numret av "Sköna hem" finns ute i butik nu. Foto: Sköna hem

”Blev helt otroligt fint”

Först var lägenheten målad i vitt. Hernelius föreslog en mörkare lösning, och efter lite övertalningen gick Sjöström med på förslaget.

– Jag tyckte om färgerna, men hade svårt att se slutresultatet framför mig. Jag trodde att det skulle kännas mörkt, men det blev helt otroligt fint, och ljust.

På bilderna i Sköna hem får man exempel på hur Hernelius och Sjöström har möblerat trean: en sammetsklädd soffa, en specialgjord spegel med OS-ringarna som målat motiv och apstatyer för uppmärksamma Sjöströms favoritdjur.

– Viss inredning har vi valt tillsammans, men det mesta mejlade hon förslag på, och jag sa ja. Hon fattade snabbare än jag själv vad jag ville ha, säger Sjöström.

Inredarens plan

Inredningsarkitekten Jannika Hernelius förklarar själv för SportExpressen hur hon tänkte i arbetet med Sjöströms lägenhet.

– Jag älskar att förädla med färg! Att göra ett vitt kantigt hem mysigt, som Sarah önskade det, kräver varma och omfamnande färger, säger hon.

– Då Sarah lever till större delen i vattnet, föll det sig naturligt att inspireras av just naturen! Både i färgsättning, såväl som materialval och genomgående organiska former.

– Johan, hennes kille gick i gång på de mörka färger jag föreslog och det inspirerade även Sarah! Vågar man, så vinner man.

Hernelius hade också en plan för hur Sjöströms simningsliv skulle gå igen i hennes hem.

– Planlösningen mjukades till, och hemmet personifierades. Då Sarah går på hårt klinkers hela dagarna, la vi mjuka mattor i alla rum. Flödet förbättrades med en platsbyggd välvd möbel som går från hall intill vardagsrum. Det gjorde att den stora, då helt outnyttjade delen i hallen, nu blivit Sarahs favorithörna, säger Hernelius.

– Specialgjorda spegeln "Mirror mirror on the wall, who's the champion of them all" är ju ganska kaxig, får man säga. Det är underbart att ha en kaxig kund, då kan man ta det ett steg till.