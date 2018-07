På fredag inleds sim-EM i Glasgow. Då firar Sarah Sjöström tio år i den absoluta simtoppen. Som 14-årig debutant vann hon EM-guld på 100 meter fjäril i nederländska Eindhoven. Sedan dess har det bland annat blivit både OS-guld, VM-guld och en mängd världsrekord.

Framgångarna kröntes förra året när hon utsågs till världens främsta simmare och Europas främsta idrottare alla kategorier.

– Det har gått väldigt bra senaste fyra åren, det blir lite lättare att jobba hårt då tycker jag, men det är fortfarande väldigt kämpigt att hitta sätt att bli ännu snabbare på, säger hon till SVT.

– Jag känner mig jättestark, stark både fysiskt och mentalt. Så jag känner mig ostoppbar just nu.

"Kan gå riktigt fort"

Att gå in med målsättningen att slå personbästa under tävlingarna i Glasgow innebär ett nytt världsrekord, svenskan innehar sex stycken just nu.

Men hon flaggar trots allt för att det kan gå riktigt snabbt i bassängen under mästerskapet, där hon simmar fyra individuella distanser och lagkapper.

– Jag har tränat väldigt, väldigt bra de senaste veckorna, så får jag till ett bra lopp när det väl gäller så kan det gå riktigt, riktigt fort så klart, men det gäller att sätta dit de där detaljerna när det väl gäller också.