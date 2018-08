Piken till danskan efter Sarahs guld

Sarah Sjöström avgjorde mer eller mindre finalen på 100 meter fritt redan efter halva loppet. Svensken simmade de första femtio meterna på 25,17 sekunder men kroknade på vägen hem.

– Jag trodde jag skulle klara av att göra en tid på under 27 sekunder på vägen hem. Men det gick inte. Jag hade ett kylskåp på mig på vägen hem, det känns som jag inte riktigt orkar simma hundra meter just nu. Men jag är glad att jag vann, säger Sarah Sjöström till SVT efter det tredje säkrade guldet under mästerskapet.

Märklig semifinal av Blume

Sjöström gick i mål som etta på tiden 52,93. En tid som danskan Pernilla Blume klarat redan i försöken under morgonen. Danskan tog sig dock inte till final efter en minst sagt märklig semifinal. Danskan gick där för fullt i femtio meter – gjorde något som liknade en målgång, för att sedan inte orka hålla samma tempo hela vägen in i mål.

Missad final för danskan och ett nytt guld för Sarah Sjöström.

Lars Frölander. Foto: MICHAELA HASANOVIC

Efter finalen skickade SVT:s expert Lars Frölander en pik till Pernille Blume.

– Jag kan inte låta bli att undra lite hur Pernille Blume känner nu, säger Lars Frölander.

– Det här var en tid hon gjorde redan nu på morgonen.

Kollegan Niklas Nord höll med.

– Ja, sedan gjorde hon det där lite märkliga i semifinalen när hon gick för fullt i femtio meter, satte i handen, och inte orkade hela vägen hem, svarar SVT:s kommentator Niklas Nord.