9 mars 2018.

Ryan Lochte kliver upp ur bassängen på South Florida Aquatic Club. Han har precis gjort två lopp i Plantation Sectionals, en tävling långt utanför den stora scenen, och vunnit hur enkelt som helst.

Tiderna?

✓ 1:50.56 på 200 meter fristil.

✓ 53.77 på 100 meter fjäril.

Vägen tillbaka till toppen har börjat för den skandalomsusade 34-åringen, som redan har tolv OS-medaljer på meritlistan. Men folket runt bassängen pratar inte främst om Lochtes simning, utan om simmössan som han har på huvudet.

Den är från Marjory Stoneman Douglas High School.

Skolan där det tre veckor tidigare skett ett massmord.

Lochte valde att hedra offren i skolskjutningen Marjory Stoneman Douglas High School i samband med Plantation Sectionals i Florida. Foto: Florida Swim Network.

17 personer dog och ytterligare 15 skadades i skolskjutningen.

Efter dådet kunde polisen gripa den 19-årige Nikolas Jacob Cruz som direkt erkände brottet. Hans motiv? Hämnd. Cruz hade tidigare blivit relegerad från skolan, efter att ha hotat andra elever. Han svarade med att köpa en automatkarbin och öppna eld.

Ett av hans offer var den svenske simtalangen Nicholas Dworet.

Han blev bara 17 år gammal.

– Jag har på mig den här simmössan för att hedra ”Nick”, säger Ryan Lochte i en intervju med Florida Swim Network.

– Han var kapten i simlaget på skolan och dedikerade sitt liv till simningen. Målet var att simma i OS och han skrev på en lapp att han skulle träna ännu hårdare för att nå dit. Det berörde verkligen mig.

Dworet siktade på OS

Lochte har publicerat en bild på lappen på sitt Instagram-konto. Där kan man se hur Nicholas Dworet skrivit ner sina mål för framtiden:

"Jag vill bli en svensk olympier och åka till Tokyo 2020 för att tävla för mitt land."

"Jag kommer att ge allt jag har i min kropp och i mitt sinne för att nå målet som jag har satt upp. Jag kommer att träna så hårt jag kan, i och utanför vattnet. Även under de tuffaste dagarna lovar jag att ge allt jag har, och jag kommer inte låta någonting stå i min väg."

"Träna hårdare.”

Lochte bestämde sig för att besöka Marjory Stoneman Douglas High School för att prata med simlaget. Där fick han också chansen att träffa Nicholas Dworets föräldrar Annika och Mitch.

– Det var grymt, säger Ryan Lochte.

– Jag frågade hans föräldrar om det var okej att jag kunde simma i hans ära och de sa ja, så jag ska simma OS 2020 för ”Nick”. Jag vet att det var hans mål att komma med i OS-laget och nu när han inte har den chansen så får han simma OS med mig.

Vägen mot OS 2020 är dock allt annat än spikrak för Lochte. Men simälskare över hela världen hoppas att han ska kunna lägga de turbulenta åren bakom sig och lyckas med sin comeback.

– Jag har inte hört något annat än positivt om honom genom åren. Det är en trevlig kille som många har ett gott öga till, säger Sveriges tidigare förbundskapten Thomas Jansson.

– Men det är klart att de här historierna har befläckat honom.

"Världens mest hatade människa"

Ryan Lochte har alltid varit känd som supertalangen som gått sin egen väg.

Under uppladdningen inför OS i London 2012 försökte hans tränare få honom att sluta åka skateboard och spela basket på grund av den uppenbara skaderisken, men han vägrade.

Lochte förklarade då för Time Magazine:

– Min tränare är livrädd. Han bara väntar på dagen då jag ska komma till honom med en bruten fotled eller något.

– Men jag sa till honom: ”Så här funkar jag. Om jag bryter fotleden nu, då kanske det inte är menat att jag ska simma OS.” Jag kommer fortsätta att leva mitt liv på exakt samma sätt, det spelar ingen roll om det är OS snart.

Sen tog han två guld, två silver och ett brons i London.

Lochte har charmat simvärlden. Imponerat och underhållit. Tagit totalt 90 medaljer i internationella sammanhang. Blivit en gigant.

Men i samband med OS 2016 i Rio de Janiero kom den första stora kraschen.

Det handlade om en lögn.

Lochte under 200 meter medley på OS i Rio de Janeiro 2016. Foto: IMAGO SPORTFOTODIENST / IMAGO/AFLOSPORT/IBL IMAGO SPORTFOTODIENST GMBH

Ryan Lochte klev ut i media och berättade att han och lagkompisarna Gunnar Bentz, Jimmy Feigen och Jack Conger blivit rånade vid en bensinstation i Rio de Janeiro. I en intervju med NBC förklarade Lochte att en av rånarna hade satt en laddad pistol mot hans panna.

Det blev svarta rubriker över hela världen.

Sen kom vändningen: En övervakningsfilm från bensinstationen släpptes och där kunde man se att det i själva verket var Lochte och gänget som levde rövare och sparkade upp en låst dörr till en toalett.

En beväpnad säkerhetsvakt konfronterade dem, men drog aldrig sitt vapen. Och något rån hade inte ägt rum.

Lochte blev hatad och stängdes till och med av i tio månader (!) av det amerikanska simförbundet.

– Efter Rio var jag antagligen världens mest hatade människa. Vissa gånger då jag grät tänkte jag att det är helt okej om jag går och sover och aldrig vaknar upp, berättar han i en intervju med ESPN.

Det andra stora bakslaget kom i somras, bara några månader efter den där tävlingen i South Florida Aquatic Club där han hedrade Nicholas Dworet.

Lochte åkte fast för doping.

Hur han avslöjades? Genom en bild på sitt eget Instagram-konto.

34-åringen publicerade en bild där han fick droppbehandling för att återhämta sig efter ett träningspass. Det är inte tillåtet, enligt den amerikanska antidopingbyrån USADA.

De stängde av honom i tio månader. Först i juli 2019 får han tävla igen.

”Lochte fick en intravenös behandling med tillåtna medel på en klinik. Under de flesta omständigheter får inte atleter ta emot intravenös behandling om det inte sker i samband med sjukhusbesök eller under de villkor som USADA tillåter – Lochte faller inte in under någon av de kategorierna”, skrev USADA i ett uttalande.

Lochte själv var ångerfull.

– Jag tog inte några olagliga substanser. Allting var lagligt. Men det finns regler och man måste följa dem, förklarade han på en presskonferens.

– Men ni kan vara lugna. Jag kommer inte att ge upp.

– Jag ska till OS 2020 i Tokyo.

Experten: "Vill rentvå sig själv"

Thomas Jansson är dock långt ifrån övertygad om att Lochte kommer att bli en av de bästa i världen igen.

Samtidigt finns det en hel del som talar för honom, menar Jansson.

– Till att börja med är han ju en otrolig talang. Han var en av få som på riktigt var nära att nå Phelps nivå. Och de som har det där lilla extra ska man aldrig räkna bort.

– Men det gick inte riktigt som han tänkt sig i Rio, rent sportsligt alltså, och… jag är tveksam på honom.

Thomas Jansson var tidigare förbundskapten i Sverige. Foto: MIKAEL SJÖBERG

Hur tror du att skandalerna påverkar honom?

– Ärligt talat så tror jag att allt det här talar för honom. Jag tror att han vill rentvå sig själv genom att göra bra sportsliga resultat, för han har ju varit oerhört klantig. Eller ja, klantig kanske är fel ord. Det här är snarare väldigt dåligt beteende.

Thomas Jansson blir tyst för en stund.

– Summerar vi allt det här så tror jag att han har chansen att ta sig tillbaka. Men jag skulle inte satsa några pengar på det.

Ryan Lochte själv är helt övertygad om att han kommer ta sig tillbaka och få ett lyckligt slut på sin karriär. Inte minst eftersom han kommer ha hjälp från ovan när han hoppar ner i bassängen i Tokyo 2020.

Nicholas Dworet kommer vara med honom.

– Det kommer att ge mig en fördel mot alla andra, för jag vet att det är någon där uppe som simmar ihop med mig, säger Lochte.

– Jag vet att det kommer hjälpa mycket.