Sim-EM i Glasgow har hittills varit en enda lång framgångssaga för Sarah Sjöström. Hon inledde mästerskapet med att vinna guld på 100 meter fjäril. Hon krossade allt motstånd med tiden 56,13, hela 1,17 före Svetlana Chimrova.

Ett jubileumsguld för Sjöström som slog igenom som 14-åring när hon tog sitt första EM-guld på just 100 meter fjäril.

– Jag ville vinna det här guldet eftersom det var tio år efter mitt första EM-guld. Det är inte många idrottare som har vunnit med tio års mellanrum och jag har inte ens fyllt 25 än, sa Sjöström.

Sarah Sjöström tog guld på 100 meter frisim

Men hon var inte klar där. Faktum är att hon inte ens var klar för dagen. Hon följde upp succén med att vinna 50 meter frisim samma dag och på onsdagen kom guld nummer tre i ordningen då Sarah Sjöström gick i mål tre tiondelar före silvermedaljören Femke Heemskerk från Nederländerna.

Då danskan Pernille Blume saknades var det ingen som kunde hota Sjöström på 100 meter fritt. Sjöström på nytt mycket starkare än sina konkurrenter och simmade bekvämt hem segern.

– Jag trodde inte det skulle gå. Jag trodde jag skulle klara av att göra en tid på under 27 sekunder på vägen hem. Men det gick inte. Jag hade ett kylskåp på mig på vägen hem, det känns som jag inte riktigt orkar simma hundra meter just nu. Men jag är glad att jag vann, säger Sarah Sjöström till SVT efter det tredje säkrade guldet under mästerskapet.

Har chans till nytt guld

Guld nummer tre är hemma - och på torsdag kan det fjärde komma. Direkt efter finalen på 100 meter fritt simmade Sjöström sig nämligen enkelt till final på 50 meter fjäril.

Den korta uppladdningen, det var endast 27 minuter mellan loppen, inför semifinalen trilskades lite för Sarah Sjöström – som efter guldet på 100 meter fritt fick en smäll i samband med målgången.

– Jag ska nog gå och linda min tumme, jag tror att jag bröt den i målgången, säger Sarah Sjöström till SVT efter guldet på 100 meter fritt.

– Jag gick i mål så jäkla hårt alltså. Det är bara att ladda om.

Men det gick som sagt bra ändå – även om tummen värkte.

– Den är lite svullen nu. Det är en av de vanligaste simmarskadorna, säger Sarah Sjöström efter att ha simmat hem ett guld och en finalplats på mindre än 45 minuter.

Se Sarah Sjöströms semifinal på 50 meter fjäril.

LÄS MER: Allt du behöver veta om sim-EM 2018