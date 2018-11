Simlandslagets förbundskapten Ulrika Sandmark har sorg. För några månader sedan dog hennes sambo, den tidigare landslagstränaren, Pär Gabrielsson.

Sandmark hittade sin sambo död på ett hotellrum i Norge, det berättar hon i en lång intervju med Dagens Nyheters reporter Malin Fransson.

– När han dog var vi i Norge eftersom jag föreläste på en tränarkonferens där. Efter första föreläsningen kom jag upp till honom på hotellrummet och han frågade hur det hade gått. Jag var inte alls nöjd och sa att det inte hade blivit bra, och att jag hade stakat mig. Då tittade Pär på mig och sa ”Jag är säker på att det gick bra, du är alltid så duktig”, säger Ulrika Sandmark i DN-intervjun.

Det var sista gången som paret pratade med varandra.

När Ulrika Sandmark kom tillbaka till hotellrummet nästa gång var Pär Gabrielsson död.

"En ovanlig sjukdom"

2014 fick Pär Gabrielsson beskedet att han hade Parkinsons sjukdom. Ett av symptomen är att man trillar lätt.

– Det är en ovanlig sjukdom som sätter sig på balansen. Han hade inga fallreflexer bakåt, och synförändringar gjorde att han inte kunde titta upp eller ner, säger Sandmark till DN.

"Går inte förbereda sig"

När SportExpressen når Ulrika Sandmark berättar hon om känslorna efter det tragiska dödsfallet.

– På ett sätt visste jag att det kunde hända. Samtidigt går det aldrig att förbereda sig helt på att någon ska dö. Det är omöjligt att sätta sig in i den situationen till fullo, säger Sandmark.

Ulrika Sandmark i samband med att hon presenterades som förbundskapten i slutet av 2012. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN / BILDBYRÅN

Ulrika Sandmark berättar för SportExpressen att hon valde att börja jobba ganska omgående efter sin sambos död.

– För mig fungerar det inte bara sitta stilla. Att börja jobba var ett sätt för mig att skingra tankarna och att bearbeta sorgen. Jag har också tyckt att det har varit skönt att prata med mina vänner i simfamiljen om det som har hänt. Det trodde jag inte riktigt. Men jag har haft ett behov av att prata, säger Sandmark.

"Då sken solen"

För Dagens Nyheter berättar Ulrika Sandmark om den känslosamma stunden då Pär Gabrielsson begravdes i slutet av september.

– I hans kista lade jag ner hans två tidtagarur, hans OS-ackrediteringar och hans inträdeskort till Vilundabadet. När de spelade Pugh Rogefeldts ”Här kommer natten” lös plötsligt solen in så fint över blommorna på kistorna. Den lös varken före eller efter utan bara just den stunden.

Tränade Lillhage

Pär Gabrielsson var under åren 1993-1995 juniorförbundskapten. Han deltog under åren 1996-2011 som landslagstränare på flera internationella mästerskap. Han var ledare och tränare under OS 1996 i Atlanta, 2000 i Sydney, OS 2004 i Aten och OS 2008 i Peking. Gabrielsson var bland annat tränare till OS-simmarna Josefin Lillhage, Gabriella Fagundez, Petra Granlund, Malin Svanström och Daniel Karlsson.

Pär Gabrielsson blev 61 år gammal.