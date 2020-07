Sarah Sjöströms samarbete med kinesiska mobiltillverkaren Huawei har kritiserats, då företaget är styrt av den kinesiska staten. Sjöströms agent Daniel Wessfeldt svarade tidigare i år på kritiken.

– Man ser vissa som skriver att Kina är en diktatur och frågar hur vi kan associera oss med ett sånt företag. Då gick jag in på kammaren och funderade, sedan kom jag på en sak, sa han då.

– Alla svenskar som köper en Volvo. Det är ju också ett kinesiskt företag, har du tänkt på det? Det ägs av kineser, det är inte svenskt. Så what is the difference mellan att köra en Volvo och att köpa en Huawei-telefon?

Vinst på nio miljoner kronor

Det kontroversiella samarbetet, där stjärnan bland annat medverkar i reklamfilmer, ser ut att ha gett frukt. Sarah Sjöströms bolags intäkter har i alla fall ökat.

Årsredovisningen för Sarah Sjöström Promotion AB visar att intäkterna ökade med omkring 38 procent och bolaget gjorde en vinst på nio miljoner kronor 2019, skriver Resumé.

26-åringens bolag hade 17,5 miljoner i eget kapital i slutet av förra året. Men hon skriver själv, som styrelseordförande, i årsredovisningen att coronakrisen kommer påverka intäkterna negativt 2020.