Frölanders sorg efter pappans bortgång

Lars Frölander dök ner i simbassängen som tioåring.

Det tog nästan 30 år innan han klev upp igen. Då hade han vunnit allt.

56 internationella medaljer och lika många individuella SM-guld. Ingen annan svensk herrsimmare är i närheten av de magiska siffrorna.

I dag håller sig Lars Frölander mest på land.

– Det händer att jag simmar, men det är inte ofta. Tiden räcker inte till just nu.

Lars Frölander nya liv utanför Stockholm

Han är småbarnspappa och bor i ett nyköpt hus utanför nordvästra Stockholm med med sin fru Ida och dottern Lykke, 2,5.

– Vi har haft huset i två år. Det pågår ständigt någon form av renovering. Men det mesta börjar bli klart nu, säger Lars Frölander.

Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Är du händig?

– Medel skulle jag säga. Jag tror det handlar om att våga och det gör jag. Det är roligt att lära sig nya saker. Som att kakla, byta golv, måla väggar.

Lars Frölander älskar att bryta mönster och hitta nya utmaningar. Så har det alltid varit.

I höst börjar han troligtvis läsa till idrottslärare.

Han har redan provat på hur det är att vara lärare.

– Jag har jobbat fyra terminer på en skola i Bro. Det är oerhört utvecklande och inspirerande att jobba med barn och ungdomar, säger Lars Frölander. Jag har länge känt att jag vill ge tillbaka till våra ungdomar på något sätt.

Simikonen hinner även med att föreläsa och att vara expert på SVT-sporten.

– Det ligger extremt mycket jobb bakom varje sändning. Det förstod jag nog inte när jag stod på den andra sidan.

Hur var det att jobba tillsammans med SVT-legendaren Staffan Lindeborg?

– En ära, man kommer alltid att förknippa Staffans röst med simning. Han kommenterade mitt OS-guld så det är klart extra häftigt. Det var väldigt roligt att få jobba med ett sånt proffs. Staffan gav mig både feedback och tips om hur jag skulle kunna utveckla mig som kommentator. Det är jag tacksam över.

Ny kollega på SVT efter Staffan Lindeborg

Nu, när Staffan Lindeborg gått i pension, har Niklas Nord tagit över stafettpinnen och blir SVT:s nye simkommentator.

– Vi trivs superbra med varandra och har redan gjort några sändningar tillsammans. Det kommer att bli bra.

– Det är ett fint minne som jag alltid kan bära med mig, säger Lars Frölander.

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Finns det några svårigheter för dig att tycka till om dina kompisar som fortfarande är aktiva?

– Nej, jag upplever det inte så. Det gäller att man kommer med konstruktiv kritik när det går dåligt för någon.

Lars Frölander föddes i Boden. Men efter tre år flyttade familjen till Borlänge.

– Jag känner mig som en dalmas eftersom jag växte upp i Dalarna.

Lars Frölander började simma när han var tio.

Mest på lek.

Men allvaret kom med tiden.

Tränaren Rolf Möller i Borlänge SS lade grunden till allt.

– Han lärde mig tekniken, sättet att tänka, sätta upp mål och jobba med tider.

När förstod du att du var bra?

– Efter några år, när jag var 14 och vann några stora ungdomstävlingar.

Frölander väljer sina fem favoriter Ingemar Stenmark, alpint ” Min första stora idrottsidol, inspiration till att bli bäst”. Michael Schumacher, formel 1 ” En gigant inom sin sport som fick mig att bli intresserad av motorsport”. Alexander Karelin, brottning ”Obesegrad jätte som när jag stod bredvid honom i OS-byn 1992 fick mig att känna mig som en hobbit”. Royce Gracie, MMA ”Den första UFC-mästaren, fick mig att fastna för MMA/UFC, som i dag är den idrott jag tittar mest på, förutom simning”. Sarah Sjöström, simning ”Ett unikum och superlativ som inte kräver någon vidare förklaring. En av världens genom tiderna främsta idrottare”. Visa mer Visa mindre

Frölander om OS-guldet i Aten

När Frölander tävlade för Sundsvall tog Hasse Bergqvist över som tränare.

– De sista tolv åren under min karriär körde jag själv. Jag lade upp min egen planering.

Lars Frölander vann ottaliga medaljer. Men det var den 19 september 2000 som han simmade in i det svenska folkhemmet.

OS-guldet i Sydney, Australien, på 100 meter fjäril var Frölanders livs lopp.

Sex av historiens snabbaste simmare på distansen stod på startpallarna i finalen.

Hemmastjärnorna, kelgrisarna och guldhoppen Michael Klim och Geoff Huegill bars fram i vattnet av 16 000 fans på läktaren.

Vid vändningen efter 50 meter ledde Klim före Huegill och Frölander.

Efter 75 meter var svensken uppe i delad ledning och tio meter före mål var han förbi.

Lars Frölander var 18 hundradelar före Klim och ytterligare fyra hundradelar före Huegill.

Foto: BJÖRN LINDGREN / © BILDBYRÅN

Visste du att du hade vunnit?

– Nej, men jag förstod att det inte var någon av australiensarna.

Varför?

– Jag hörde bara ett dovt ljud. Det blev knäpptyst på läktaren. Jag tittade upp mot tavlan och såg att mitt namn stod överst.

Under hösten belönades guldsimmaren med Svenska Dagbladets bragdmedalj. Motiveringen löd: ”För en makalös finish i maximal konkurrens; viljan blev till guld”.

Hur ser du tillbaka på OS-guldet?

– Det var mitt livs lopp. Jag hade lagt upp en fyraårscykel med träning, planering och tydliga målbilder. Jag värdesätter OS-guldet mest av alla mina segrar.

På läktaren under det magiska guldloppet satt Lars Frölanders pappa Arne.

– Han följde med överallt. Pappa var min störste supporter, säger Lars Frölander.

Arne Frölander somnade in hösten 2012.

Då hade han kämpat mot sin cancer i fem år.

– Det var hemskt att se pappa plågas. Som nybliven pensionär skulle han njuta av livet, men det blev inte så.

Foto: MICHAELA HASANOVIC

Lars Frölander kan knappt sätta ord på vad hans pappa Arne och mamma Gunvor betytt för hans liv och simning.

– Mamma och pappa fanns alltid där för mig. De fixade mat, skjutsade mig tidiga mornar till träning och tävling. De hämtade mig på kvällarna. Mamma och pappa fanns alltid med på läktaren när jag tävlade.

Arne Frölander satt på första parkett den där dagen i september för drygt 18 år sedan.

Mötet efter loppet, mellan den nyblivne OS-hjälten och hans pappa blev känslofyllt.

Nu är han själv pappa.

Dottern Lykke föddes för två och ett halvt år sedan.

– Det känns tungt att pappa inte fick se min dotter växa upp.

Lars Frölander var nära att sluta

Lars Frölander kom fram som underbarn i bassängen under 1980-talet. Det internationella startskottet kom 1991 när den nye förbundskaptenen Hans Chrunak satsade på den unge talangen i EM i Aten.

Frölander flyttade till USA och kunde efter fem års studier kvittera ut en systemvetarexamen. Under USA-åren i Dallas, Texas hade simstjärnan börjat plågas av sämre hälsa.

– Jag var extremt trött och hade huvudvärk, ont i halsen och fick feber - väldigt ofta. Jag hade perioder då jag sov 14 timmar per dygn och ändå var helt slut. Träningen blev väldigt lidande och det var omöjligt att följa den planering jag hade satt. Ett år tog jag sju penicillinkurer på raken, säger Lars Frölander.

Hur gick dina tankar då?

- Jag hade planer på att sluta. Jag mådde inte bra. Och kände att jag inte skulle orka så länge till.

Men livet vände.

LARS FRÖLANDER Född: 26 maj 1974 i Boden. Bor: Kungsängen strax utanför Stockholm. Familj: Gift med Ida Kjos. Barnet Lykke, 2,5 år. Yrke: Föreläsare, simexpert på SVT-sporten. Idrottslärare. Idrott: Simning. Klubbar i karriären: Borlänge SS 1992-1996, Sundsvalls SS 1996-2001, Linköpings Allmänna Simsällskap 2001-2012. Främsta meriter: OS-guld på 100 meter fjäril i Sydney 2000. OS-silver på 4x200 meter frisim i Barcelona 1992. OS-silver på 4x200 meter frisim i Atlanta 1996. VM-guld i långbana på 4x200 meter i Rom 1994, VM-guld i långbana på 100 meter fjäril i Fukuoka 2001. VM-guld i kortbana på 4x200 meter frisim i Palma 1993, VM-guld i kortbana på 100 meter fjäril i Göteborg 1997. VM-guld i kortbana på 100 meter frisim i Hongkong 1999. VM-guld i kortbana på 100 meter fjäril i Hongkong 1999. VM-guld i kortbana på 100 meter frisim i Aten 2000. VM-guld i kortbana på 4x100 meter frisim i Aten 2000. VM-guld i kortbana på 100 meter fjäril i Aten 2000. Nio EM-guld i kortbana mellan 1998 och 2005. Äter: Växtbaserat. Dricker: ”Helst vatten”. Tittar på: Gillar mest thriller, filmer. Läser: Thriller, deckare. Förebild: ”Anders Holmertz när jag var ung. Numera människor som vågar gå sin egen väg och stå för det dem tror på, som min fru Ida”. Visa mer Visa mindre

Allt började 1999 när Lars Frölander inledde sin hälsoresa. Den håller fortfarande på.

– Jag plockade bort skräpmaten jag ätit tidigare. Tog bort mjölk, vete och rött kött. Jag förändrade mitt liv totalt. Det blev en livsstil.

Det blev frukt och grönsaker varje gång han åt. Och det animaliska proteinet byttes ut mot protein från växtriket.

Ett tag kallades supersimmaren för avokadomannen.

– Jag åt som mest tolv avokado om dagen, men i genomsnitt blev det mellan sex och åtta stycken. Jag äter numera bara mat som kommer från växtriket.

Hur mår du i dag?

– Jag hade bara elva, tolv sjukdagar mellan 2005 och 2012 när jag var aktiv. Jag har fortfarande extremt få sjukdagar per år, även om någon förskolebacill bitit även på mig.

Träffade sin fru Ida Kjos i bassängen

Lars Frölander träffade sin fru, den 14 år yngre elitsimmaren och juristen, Ida Kjos, i bassängen. Paret delar intresset för träning, hälsa och kost, och hela familjen äter växtbaserat sedan flera år tillbaka.

Förra sommaren gifte sig paret, efter elva år tillsammans. Det blev ett riktigt sagobröllop.

Foto: SPA

– Vi var båda väldigt överens om vilken känsla vi ville skapa. En varm, avslappnad och kärleksfull stämning. Det blev precis så. Idas farfar vigde oss på en äng. Min svåger, Markus Fagervall, sjöng under vigselceremonin, och senare tillsammans med Anna Bergendahl under middagen. Maximillian Lundin, ägaren av restaurangen The Plant lagade vegansk mat till alla gäster.

Sedan paret sagt ja till varandra var det stor bröllopsfest vid herrgården Almare Stäket i Kungsängen strax utanför Stockholm.

Bland gästerna fanns simstjärnorna Sarah Sjöström, Michelle Coleman och Jennie Johansson.

– Det var en helt magisk dag för oss båda, säger Lars Frölander. Det är svårt att ens beskriva känslan som infinner sig när man fullständigt översköljs av kärlek från sin fru, all familj och vänner. Den måste upplevas.