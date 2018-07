Ryan Lochte har varit en gigant i simbassängen under sin karriär. I OS har han vunnit sex OS-guld och totalt tolv medaljer, och i VM kan han stoltsera med totalt 39 guld.

Men rubrikerna kring Lochte har inte alltid handlat om hans prestationer som idrottare. Han hävdade bland annat att han blev rånad under OS i Rio de Janeiro 2016. En historia som visade sig vara falsk och Lochte stängdes av i tio månader av det amerikanska förbundet.

Stängs av i 14 månader - efter bilden

Han kom tillbaka, men bara för att stängas igen. På måndagen meddelade den amerikanska anti-dopningsbyrån, USADA, att Lochte stängs av i 14 månader - och därmed missar VM - på grund av en Instagrambild han la upp i maj i år.

På bilden sitter han och får droppbehandling efter ett träningspass. Även om Lochte inte tog en förbjuden substans så är intravenös behandligt kraftigt reglerad.

”Lochte fick en intravenös behandling med tillåtna medel på en klinik. Under de flesta omständigheter får inte atleter ta emot intravenös behandling om det inte sker i samband med sjukhusbesök eller under de villkor som USADA tillåter – Lochte faller inte in under någon av de kategorierna”, skriver USADA i sitt utlåtande.

Frölanders sågning av Lochte

Den svenska simikonen Lars Frölander är milt uttryckt inte särskilt imponerad av Lochte.

– Å ena sidan var det en chock att han gjort nåt så idiotiskt, att han inte haft bättre koll på vad som är lagligt. Men å andra sidan är man inte helt förvånad, han är inte den största tänkaren i simvärlden. Det har han ju visat tidigare, säger han till SVT.

Lochte säger att han vill satsa mot OS i Tokyo om två år. Frölander tror det blir tufft för honom.

– Det blir svårt för honom att komma med i landslaget igen. Det är väldigt tuff konkurrens i USA.

