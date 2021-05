Coleman sist i finalen: ”Verkar vara där jag är"

Svenskans tid, 54,15, var en dryg sekund långsammare än segertiden av Femke Heemskerk från Nederländerna, och även en bit över Colemans personbästa på 53,04 samt den svenska OS-kvalgränsen på 53,35.

– Hemgången är alldeles för långsam, utvecklar Coleman.

Coleman har dock redan klarat OS-kvalgränserna på både 50 och 100 meter fritt, det gjorde hon hösten 2019, men väntar fortfarande på klartecken från Sveriges olympiska kommitté (SOK).

På 50 meter fjäril är Sara Junevik klar för final. Hennes 26,00 i semifinalen var bara en hundradel över personbästat hon noterade under förmiddagspasset.

– Jättebra, verkligen. Att jag kan komma in och hålla nerverna i styr känns jättebra, säger Junevik i C More.

Louise Hansson, i samma semifinal som Junevik, hade elfte snabbaste tid vilket alltså inte räckte till final.

Inte heller Björn Seeliger, på 50 meter fjäril, lyckades ta sig hela vägen till final utan slutade sist i sin semi.