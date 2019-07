Kinesiska Sun Yang har tagit hela sju VM-guld och tre OS-guld samt är en av deras främsta simmare.

Men det finns en baksida på det hela. Det har under VM rapporterats flitigt om Sun Yang, eftersom att han just nu är under utredning för sabotage under dopingtester.

Fallet kommer tas upp i idrottens skiljedomstol, CAS. Men det är inte förrän i september som domen faller. Trots att han kan bli avstängd på livstid tillåts han tävla i VM.

– Det är mycket märkligt att processen tar så lång tid att han hinner simma ett mästerskap, säger den före detta förbundskaptenen Hans Chrunak.

”Jättekonstigt”

Det är nämligen så att Yang redan har varit i rampljuset tidigare. 2014 stängdes han av för doping och var borta i tre månader, men kom tillbaka till OS i Rio de Janeiro. Då tog han guld.

Det var inte populärt hos hans konkurrenter. Nu är han alltså i blåsväder igen efter att ha slagit sönder ett blodprov med en hammare och även anklagat dopingjägaren att inte ha rätt dokumentation samt ha vägrat lämna dopingprov.

Det är den domen som kommer i september.

”Mycket, mycket konstigt”

Hans Chrunak tycker inte att Yang borde tillåtas tävla i VM.

– Nej, egentligen borde han inte det när han är under utredning. Han borde klart få vänta till svaret kan man tycka men hela kring det är väldigt märkligt. Eftersom att han varit avstängd tidigare och anklagad för att ha saboterat… ja mycket, mycket konstigt, säger Hans Chrunak.

– Julia Efimova har ju tagit sitt straff, men kinesen är jag mer tveksam till. För det ska ju upp i CAS nu i höst.