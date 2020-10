Siffrorna avslöjar: Här är han den bäste någonsin

1) Federer: 20

2) Nadal: 19

3) Djokovic: 17

Federer har alla tiders rekord på 20 majors vilket ofta används som argument för att han är bäst någonsin, men Nadal kan gå ikapp på söndag om han vinner finalen i Franska öppna. Djokovic missade ett jätteläge att gå upp till 18 titlar när han diskades under årets US Open där varken Nadal eller Federer medverkade. Lägg därtill att Nadal är fem år yngre och Djokovic sex år yngre än Federer så visst finns det möjligheter för en eller båda att till slut gå om schweizaren. Ingen av dem har vunnit samtliga majors under ett och samma år, men Djokovic var sommaren 2016 regerande mästare i alla fyra.