Se OS-åkarna – helt gratis på Expressen

På lördagen och söndagen livesänder SportExpressen från Smart Energy Cup i Skövde där det både blir sprint- och distanstävlingar. Massor av heta åkare kommer att delta – där vi har listat några av de mest högintressanta åkarna.

Så sänder vi från Smart Energy Cup Lördag 19/2 11.50: Sprint i fristil Söndag 20/2 09.50: 10 kilometer fristil Visa mer

Jenny Solin, Sollefteå Skidor IF

Här har vi en, trots sin unga ålder, rutinerad och duktig sprinttjej med erfarenhet från tävlingar i världscupen. Den 25-årige Sollefteå-åkaren har dock presterat blandade resultat under säsongen. Hon blev till exempel femma i Gällivare men har haft det tuffare i världscupen. Under hennes senaste deltävling i Smart Energy Cup blev det även där en femteplats i sprinten.

Johanna Hagström, Ulricehamns IF

Johanna Hagström är kanske den största favoriten vid sidan av Anna Dyvik i Skövdes sprintlopp. Hagström blev uttagen som reserv till OS, men fick vända hem efter OS-lägret på grund av den hårda konkurrensen. Presterar alltid toppresultat och utmanar ofta om segern. I helgen blev det till exempel en andraplats i Skandinaviska cupen i Estland.

Karl-Johan Westberg, Borås SK

Boråsåkaren Karl-Johan Westberg slog Oskar Svensson i Falun tidigare i år och är en av Sveriges bästa sprinters på herrsidan. Westberg har åkt starkt under säsongen och var högaktuell inför OS, men nobbades där. Är favorit att vinna herrsprinten i Skövde.

Anna Dyvik, IFK Mora

Besvikelsen var stor när Anna Dyvik inte tog sig vidare till semifinal under sprinttävlingarna under OS i Peking. Efter den prestationen packade helt sonika Anna Dyvik väskan, och reste hem till Sverige igen där hon nu laddar om med tävlingar i Skövde. Under säsongspremiären i Gällivare vann Dyvik sprinten strax före Johanna Hagström. En intressant duell är att vänta de båda även den här helgen.

Anton Persson, Falun-Borlänge SK

Anton var uttagen för att åka sprinten i OS och har tagit sig till semifinalen på världscupen tidigare i vinter. Han är en av de yngre svenska herrarna och har gjort en bra säsong. Lämnade OS efter sprinttävlingarna precis som Anna Dyvik, och laddar nu om i Skövde.

Tävlingarna visas öppet på Expressen, där alla besökare har möjlighet att se tävlingarna live och i repris. Tv-spelaren hittar du i en artikel för respektive tävlingsdag som kommer finnas synliga på expressen.se/sport.

De livesända tävlingarna går även att se på SportExpressen Play.

HÄR kan du se all sport Expressen Play har att erbjuda