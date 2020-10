Hon var redan gästexpert under VM 2019, men nu är Lotta Schelin, Sveriges främsta målskytt genom tiderna, klar som ny fotbollsexpert för TV4 och C More.

Schelin gör debut redan under söndagens sändning av Uefa Nations League, då hon och Anna Brolin är på plats i Paris för att följa Frankrike-Portugal.

Lotta Schelin ser fram emot det nya uppdraget.

- Det börjar med Frankrike mot Portugal i Paris vilket känns lite extra kul med tanke på att det är mitt andra hemland. Näst efter Sverige är just Frankrike det landslag jag har bäst koll på. Det blir en trygg start vilket känns bra, för även om jag inte är helt grön i sammanhanget så är det lite nervöst när jag har varit bortkopplad från tv-uppdrag ett tag under min mammaledighet, säger Lotta Schelin.

”Kommer tillföra mycket till våra sändningar”

Schelin, som nyligen också var aktuell då hon släppte sin självbiografi, kommer att följa herr- och damlandslagens kvalmatcher, samt arbeta med Uefa Nations League och fotbolls-EM nästa sommar.

Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More, är mycket nöjd med rekryteringen.

– Lotta Schelins fotbollskunskaper samt erfarenhet från de allra största matcherna kommer tillföra mycket till våra sändningar. Lotta var dessutom en väldigt uppskattad gästexpert i våra sändningar under VM 2019, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.