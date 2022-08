Ett samlarkort föreställande baseboll-ikonen Mickey Mantle såldes under söndagen vid en auktion i Dallas, USA.

Samlarkortet från 1952, ett sällsynt exemplar i nästintill perfekt skick, såldes för 135 miljoner kronor. Det är den högsta summan som någonsin betalats för ett stycke sport-memorabilia.

Anthony Giordano, mannen som ägde kortet, gjorde en rejäl vinst. Han betalade ”bara” drygt en halv miljon för kortet när han köpte det 1991.

Maradonas tröja såldes för 100 miljoner

Mickey Mantle-kortet krossade det tidigare rekordet för sport-memorabilia. När matchtröjan som Diego Maradona bar när han gjorde ”Guds hand”-målet mot England i fotbolls-VM 1986 gick under klubban tidigare i år inbringade det 100 miljoner kronor.

Marknaden för sport-memorabilia har tagit rejäl fart sedan pandemin började klinga av enligt Chris Ivy vid auktionshuset i Dallas. Förra månaden såldes mästarbältet som Muhammad Ali erövrade från George Foreman under legendariska boxningsmatchen ”Rumble in the Jungle” i Zaire 1974 för 66 miljoner kronor.

– Folk kan inte se hur mycket Netflix och ”Tiger King” som helst. Nu börjar de komma igång med sina hobbyer igen och sportrelaterat samlande är en tydlig del av det, säger Chris Ivy.