Så vill han förändra: ”Vill inte att min sport ska dö”

Han har sex SM-guld och fem VM-guld.

Pelle Fosshaug har varit kär i den anrika folksporten bandy sedan han lärde sig att gå.

– Jag spelade till jag var 45 och gjorde comeback två år senare. Men nu har jag spelat min sista match, säger Pelle Fosshaug.

Är du helt säker?

– Ja, jag är inte 25 år längre.

Pelle Fosshaug har haft en rad olika roller inom bandyn sedan han slutade spela.

Ambassadör, tränare, ledare, förbundskapten, mentor, tv-expert.

– Nu kan jag lägga till bandyexpert på radion också, säger Pelle Fosshaug.

Han är Radiosportens nye expert efter Göran Rosendahl.

– Rollen passar mig bra i det liv jag lever just nu. Jag kamperar mycket ihop med Magnus Wahlman. Det är ett roligt, men ett utmanande jobb att arbeta på Radiosporten. Vi kommer in lite då och då under matcherna. Det blir mer jobb fram mot våren när slutspelet börjar.

Föddes i Ljusdal

Fosshaug spelade bandy på elitnivå i 30 år, mest i Västerås där han vann sex SM-guld, men även i Falu BS, IFK Vänersborg, Sandvikens AIK och Tillberga.

Han är född i bandymeckat Ljusdal i Hälsingland, men flyttade i unga år till Dalarna och Borlänge.

Han beskrivs av gamla lagkompisar, motståndare och förbundskaptener som ett visionärt geni med ett stort hjärta.

– Pelle är en av våra största bandyspelare någonsin. Han var komplett som spelare. Hade spelsinne, var rapp på rören med ett grymt skott. Han var också väldigt taktiskt driven. Det var alltid jobbigt att möta Västerås SK när Pelle spelade. Han var alltid bra mot oss, säger Magnus Muhrén som är tränare i Villa.

– Jag brinner för bandyn men jag vill se en förändring om sporten ska kunna fortsätta leva och utvecklas, säger Pelle Fosshaug.

Vill se mer närkamper

En av sportens största omslagspojkar vill att matcherna ska spelas på mindre planer i framtiden.

– Jag vill se ett intensivare och snabbare spel med mer närkamper, att det smäller oftare på isen, säger Fosshaug.

Varför?

– Det händer för lite under matcherna. Folk orkar inte titta på långa bolltransporter och att man kan åka orörd i 40–50 meter utan att bli stoppad. När jag spelade kanske vi vände hem och spelade sju, åtta passningar. I dag kan ett lag vända hem och slå 45 passningar innan man går framåt. Vem vill se det? Inte jag i alla fall.

Hur tycker du att bandyn mår i dag?

– Den enda vägen att gå är att spelarna blir proffs, men det är förstås långt dit. Bandyn innehåller bara amatörer till skillnad mot ishockey och fotboll där det bara finns proffs. Det finns väl knappt någon spelare i Elitserien som enbart kan leva på att spela bandyn.

Blev inte rik

Är det en realistisk tanke att alla spelare blir proffs?

– Kanske inte just nu, men det vore en dröm. Bandy är kultur och innehåller ett stort stycke av den svenska idrottshistorien. Allt handlar om pengar och ett intresse. Det gäller att vi skapar ett intresse med att utbilda tränare som i sin tur kan få barn och ungdomar att börja spela bandy, men det är tuff konkurrens med andra sporter numera.

Var du själv proffs när du spelade?

– Jag var en av få spelare som bara behövde jobba lite vid sidan om. Jag höll i olika ledarskapsutbildningar, men särskilt rik blev jag inte.

Under sin karriär berörde Pelle Fosshaug oss med känsloutbrott, verbala attacker, slagsmål och sin genialiska spelstil på den vita isrektangeln.

Hans hjärna hann aldrig tänka efter när det svartnade för hans ögon. Han var älskad på sin hemmaplan - men hatades alltid av motståndarna.

Pelle Fosshaug fick svaret långt senare vad hans växlande humör berodde på. Han led av adhd.

– Nu har jag lärt mig att leva med adhd och visst har det blivit bättre. Det kan väl hända att det fortfarande hoppar grodor ur min mun, men det gör det väl för alla människor.

I dag saknar han profiler som bjuder på något extra på isen.

– Jag såg derbyt mellan Hammarby och AIK, det small och var tufft på isen, men det var absolut ingen grinig match. Det är en av få matcher jag sett under säsongen där spelarna visat känslor. Nu är det mest mellanmjölk.

– En mindre isyta gör att det blir fler närkamper och du som spelade måste bli mer skicklig på att bryta ett mönster för att kunna göra mål och bli hjälte.

Pelle Fosshaug har tränat en rad klubbar i Elitserien. Men någon comeback ser det inte ut att bli.

– Inte som det det känns just nu. Mitt senaste uppdrag var AIK:s damer. Jag lever själv och har tre barn som jag måste försörja, det kan jag inte göra som bandytränare.

Hur ser ditt liv ut i dag?

– Jag och mina barns mamma separerade för några år sedan. Jag har barnen varannan vecka. Jag bor i Västerås och trivs bra.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar sedan i höstas på ett ställe där vi arbetar med utslussning och motivationsboende. Det är en kompis som driver allt strax utanför Västerås. Jag gör allt möjligt, är lite av en servicegubbe och trivs väldigt bra. Men jag har svårt att släppa bandyn helt. Utöver att vara expert Radiosporten så är jag mentor till SIF Norrtälje som spelar i herrettan.

Hur är din egen bandyform i dag?

– Jag ska operera mitt ena knä i höst, annars är det rätt okej.

Har du klarat dig från covid-19?

– Nej, jag var sjuk i augusti 2020, nu är jag dubbelvaccinerad, men har varit lite förkyld den senaste veckan.

Hur ser du fram mot annandagsbandyn?

– Jag hoppas att det blir bra drag kring matcherna och att publiken kommer tillbaka. Det är några matcher som ser ovissa ut, men jag tror bara det är AIK av alla bortalag som vinner. AIK är klasser bättre än IK Tellus. Annandagen är en av bandyns stora höjdpunkter.

PELLE FOSSHAUG HAR VUNNIT FEM VM-GULD Namn: Pelle Fosshaug. Född: 24 februari 1965. Bor: Västerås. Familj: Ensamstående. Har tre barn från ett tidigare förhållande. Tvillingarna Odd och Vilde, 14, Beppe, 12. Yrke: Bandyexpert. Idrott: Bandy. Klubbar i karriären: 1982-1986: Borlänge Stora Tuna BK, 1986-1990: Falu BS. 1990-1992: IFK Vänersborg. 1992-2004: Västerås SK, 2004-2005: Sandvikens AIK. 2005-2012: Tillberga Bandy. 2016-2017: Borlänge Bandy. 2018: AIK. Främsta meriter: VM-guld 1993, 1995, 1997, 2003, 2005. SM-guld: 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001. Årets Man 1994. 129 landskamper. Äter: ”Pannkaka med mina barn”. Dricker: ”Om jag vill unna mig något gott så blir det glas rött vin”. Läser: ”Inte mycket. Den senaste boken jag läste var En man som heter Ove”. Tittar på: ”Jag följer inga serier. Jag tycker det är mest njutbart att se fotbollen Premier League och helst Liverpool”. Förebild: ”Kevin Keegan, kungen i Liverpool när jag växte upp”. Bandyfavorit: Håkan Wiklund från Borlänge. Visa mer

EXPERTEN TIPPAR ANNANDAGSBANDYN Annandagsbandy. – Det här är vår högtidsdag, säger Pelle Fosshaug, 56. Den förre stjärnan är numera bandyexpert på Radiosporten. Här är Fosshaugs tips inför festen. Tellus–AIK Det är klasskillnad på lagen, jag tror det blir en riktig målfest. Tips: 2–10 Örebro–Rättvik Två nykomlingar. Rättvik har överraskat mest, men nu lossar det för Örebro. Tips: 6–4 Frillesås–Vänersborg Frillesås är svårt spelat hemma och får med sig minst en poäng. Tips: 4–4. Sandviken–Broberg En frisk Daniel Berlin kommer att lyfta Saik till en klar seger. Tips: 6–3. Edsbyn–Bollnäs Hett derby med mycket nerver, men Byn är ett bättre lag. Tips: 6–5. Hammarby–Sirius Bajen har tappat spelare och drabbats av sjukdomar, men reser sig hela tiden. Tips: 5–5. Motala–Vetlanda Motala har överraskat stort och är ruggigt starkt hemma Tips: 4–3. Villa–Västerås Villa är ett topplag men har inte varit lika överlägset som jag trodde. Tips: 7–4. Visa mer

