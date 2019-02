Årets Super Bowl visade historiska siffror då det var den poängsnålaste finalen genom tiderna. Tidigare rekordet var från 1972 med 21 poäng.

New England Patriots vann för sjätte gången de senaste 18 åren. 41-åriga spelaren Tom Brady har varit med samtliga gånger och är nu den förste i historien att vinna sex Super Bowls och han måste nu ses som den främste spelaren genom alla tider.

– Vilken match det var! Jag är så stolt över alla spelare. Och vilket stöd vi hade. Det var som att vi spelade hemma på Gillette Stadium.

Lättklätt Maroon 5 fick svalt mottagande

Maroon 5 bjöd på både avklätt och fyrverkerier under Super Bowls halvtidsshow. Men showen fick ett svalt mottagande.

”Var det den mest spännande halvtidsshowen någonsin? Långt ifrån.”, skriver USA Today.

Bandets insats togs emot med blandade reaktioner och flera uttryckte besvikelse efter en händelselös och tråkig föreställning.

Foto: LARRY W. SMITH / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

”Så vad fick vi lära oss? Att ett stort band kan ha mindre karisma är ett par dansande hajar”, skrev Boston Herlad efter showen.

Adam Levine fick också en hel del kritik för sitt sätt att dansa, samtidigt som han hyllades för sin vältränade överkropp, täckt med tatueringar.

Kändistätt i världens dyraste reklamer

Super Bowl är ett av USA:s mest tittade program och priset för att sända tv-reklam under sändningen är allt annat än billigt.

En reklamsnutt på 30 sekunder i den amerikanska fotbollsligan kostar mellan 5,1 och 5,3 miljoner dollar i år, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

I år gjorde 90-talsbandet Backstreet Boys comeback i chipsmärket Doritos reklamfilm och gjorde en ny version av ”I Want It That Way” tillsammans med rapparen Chance The Rapper.

Pepsi brukar satsa stort på sina Super Bowl-filmer. I årets film syns bland andra Steve Carell, Cardi B och Lil Jon.

Näthandelsjätten Amazon satsade mer pengar än vanligt på att visa upp sig under Super Bowl och i reklamfilmen driver företaget med den smarta assistenten Alexa.

