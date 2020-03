Så påverkas ligorna av coronaviruset

Frölunda är svenska mästare. Nu pekar allt på att årets slutspel inte genomförs. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

SHL

De 14 SHL-klubbarna är överens om att säsongen bör ställas in. Det kom samtliga klubbdirektörer överens om under ett möte på lördagen. Svenska ishockeyförbundet väntas fatta ett beslut i frågan under söndagen. Om säsongens ställs in kommer ingen svensk mästare att utses.

HOCKEYALLSVENSKAN

Efter en omgång av slutspelsserien och två matcher i den hockeyallsvenska finalen kom beskedet att allt kvalspel till SHL pausas tills vidare. Säsongen är inte avslutad, men det finns inget uttalat datum när kvalspelet kan återupptas.

SDHL

Precis som i SHL har SDHL framfört en hemställan till ishockeyförbundet om att ställa in finalserien mellan HV 71 och Luleå. En match i finalserien är spelad.

Kvartsfinalerna i svenska cupen har skjutits upp. Foto: ANDERS BJURÖ/TT / TT NYHETSBYRÅN

ALLSVENSKAN

Än så länge finns inget definitivt besked om hur det blir med den allsvenska premiären i början av april. Samtliga allsvenska klubbar föredrar dock att premiären skjuts fram snarare än att spelas med tomma läktare. Svensk elitfotboll, Sef, och de allsvenska klubbarna sammanträder på måndag.

SVENSKA CUPEN

Under helgen skulle kvartsfinalerna i svenska cupen ha spelats. Men på fredagskvällen kom beskedet att matcherna, och ett antal matcher i damernas gruppspel, skjuts upp. Något nytt speldatum finns inte ännu.

DAMALLSVENSKAN

Svenska cupen för damer var tänkt att spelas utan publik innan matchernas flyttades fram. Premiären av damallsvenskan är tänkt att spelas den tredje april. Om den kommer att genomföras, och om det blir med publik på läktarna, är fortfarande inte bestämt.

BASKETLIGAN

I torsdags fattade svenska basketförbundet beslutet att ställa in alla matcher till och med den sista april. Det innebär i förlängningen att säsongen är över. Både basketligan för herrar och damer avslutas därmed redan innan grundserien är färdigspelad. Borås koras till svenska mästare på herrsidan och Luleå får mästartiteln på damsidan.

ELITSERIEN I BANDY

På lördagseftermiddagen meddelade bandyförbundet att finalerna på Studenternas i Uppsala kommer att spelas nästa helg - men inför tomma läktare.

Serie A har pausat alt spel. Foto: WWW.IMAGEPHOTOAGENCY.IT.... VIA WWW.IMAGO-IMAGES.DE / IMAGO IMAGES/GRIBAUDI/IMAGEPHOTO WWW.IMAGO-IMAGES.

SERIE A

Alla idrottsevenemang i Italien till och med den tredje april har ställts in eller flyttats fram. Det gäller således Serie A både för damer och för herrar. När, eller om, ligorna kan spelas klart är fortfarande inte beslutat.

PREMIER LEAGUE

Premier League är pausad till den fjärde april. Om säsongen inte kan återupptas är det i nuläget inte beslutat om något lag tilldelas ligatiteln, vilka som kvalificerar sig för spel i de europeiska cuperna eller hur det blir med upp- och nedflyttning.

BUNDESLIGA

Tyska Bundesliga planerade in i det längsta att spela helgens omgång inför tomma läktare. På fredagen ändrade man däremot det beslutet. Matcherna i såväl Bundesliga som 2. Bundesliga skjuts upp. I nuläget är det bestämt att spelet är pausat till och med den andra april.

LIGUE 1

Den franska ligan är pausad tills vidare. Det finns i nuläget inget datum när spelet ska återupptas.

LA LIGA

De två kommande omgångarna i den spanska ligan har flyttats fram. Beslutet kommer därefter att omprövas av La Liga och det spanska fotbollsförbundet. Om parterna kommer överens om att återuppta säsongen som planerat görs det första helgen i april.

CHAMPIONS LEAGUE

De fyra återstående åttondelsfinalerna (Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon, Barcelona-Napoli och Bayern München-Chelsea) har skjutits upp på obestämd tid. Uefa väntas fatta ett beslut om turneringen på tisdag.

OS I TOKYO

OS ska arrangeras i Tokyo mellan 24:e juli och 9:e augusti. Trots spridningen av coronaviruset i världen är Japans premiärminister fortsatt inställd på att mästerskapet ska genomföras som planerat.

FOTBOLLS-EM

Uefa har kallat till ett krismöte på tisdag där Champions League, Europa League och sommarens EM ska diskuteras. Enligt den franska fotbollstidningen L'Equipe väntas Uefa skjuta upp mästerskapet till nästa sommar. Det skulle i sin tur leda till att damernas EM flyttas fram till sommaren 2022.

MLS

Alla matcher den kommande månaden är uppskjutna.

Vancouvers Elias Pettersson. Foto: DOM GAGNE/CSM/SHUTTERSTOCK / DOM GAGNE/CSM/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

NHL

Alla matcher är inställda på obestämd tid. Det återstår tolv omgångar av grundserien.

NBA

NBA-säsongen är pausad i minst 30 dagar. Ligaorganisationen uppger att man har som ambition att återuppta säsongen, men inte innan det bedöms säkert för alla inblandade.