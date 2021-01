Rugbystjärnans bröllop ställs in – efter skandal

Den australienska klubben Newcastle Knights är drabbad av en stor skandal. Mitchell Pearce har avgått som kapten då efter att han har haft en olämplig sms-konversation med en yngre anställd i klubben.

Upptäckten ledde till att stjärnans bröllop med Kristin Scott blev inställt – bara några dagar innan det planerade giftermålet. Planen var att Pearce skulle gifta sig framför 150 inbjudna gäster, som inkluderade några av de största namnen i NRL-ligan.

Enligt stjärnan själv är dock inte bröllopet inställd – utan framflyttat på grund av den rådande pandemin.

– Det är smutsigt när folk sprider osanna rykten, säger han enligt Daily Mail.

Enligt The Daily Telegraph ertappades 31-åringen med att skriva ”flörtiga sms” till en yngre anställd i klubben.

Lämnar rollen som lagkapten

På onsdagen bekräftade klubben att Mitchell Pearce lämnar sin roll som lagkapten för klubben. Klubben skrev då följande uttalande.

”Tidigare under den här veckan träffade Pearce klubbens tränare Coach O'Brien, Philip Gardner, vd, och Danny Buderus, vd för fotbollsektionen, för att ta itu med de senaste händelserna och be om ursäkt för besvären han har orsakat under julledigheten”.

Enligt Danny Buderus har Pearces beteende inte varit acceptabelt.

– Värdegrund är viktigt i vår klubb. Ett sådant här beteendet strider mot dem. Det som har hänt är helt oacceptabelt.

Pearce har representerat Knights sedan 2017.