Rugbystjärnan död i sexlek som gick fel

Den brittiske före detta rugbyspelaren Ricky Bibey – som avslutade karriären 2012 på grund av skadebekymmer – vistades på ett lyxhotell i Toscana tillsammans med en kvinna. Kvinnan ska ha haft allvarliga skador i samband med att Bibey hittades död.

Nu skriver The Times att att Bibey kan ha avlidit av en hjärtattack under en sexlek. Polisen har dock inte uteslutit att det rör sig om misshandel när förundersökningen nu fortsätter, säger en källa med insyn i utredningen till The Times.

Enligt The Sun uppmärksammades hotellpersonalen om att det hördes skrik i rummet på lördagskvällen – alltså samma kväll som Bibey hittades avliden. Vidare skriver tidningen att det inte fanns några tecken på skador på Bibeys kropp.

– Han hade inga uppenbara tecken på skador som hade kunnat orsaka hans död, och ingen tredje person var involverad, säger en källa med insyn uppger The Sun.

Ricky Bibey startade sin proffskarriär 2001 i klubben Wigan Warriors, och har också representerat klubbar som Leigh Centurions, St Helens och Wakefield Trinity, och det engelska landslaget.

Bibey hyllas på Twitter efter sin bortgång, bland annat av Leigh Centurions, som skriver: ”Vi är väldigt ledsna att höra om bortgången av den populära före detta prop forwarden Ricky Bibey. Alla i klubben skickar kondoleanser till hans familj och vänner.”

