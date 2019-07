Det är lunchtid under Falsterbo Horse Shows tredje sista dag och när Malin Baryard-Johnsson anländer till presscentret gör hon det som nybliven dubbelsegrare med H&M Second Chance, ”Märta”.

– Hon är i superform, hon har varit det sen jag fick henne egentligen. Det känns som att hon är född i form. Ibland har hon rivit nåt hinder när det har gått lite fort, men hon är extremt bra. Hon tycker att det är så roligt.

Falsterbo Horse Show är kanske den mest familjevänliga tävlingen på svensk mark, förutsatt att vädret inte sviker. Ryttare och åskådare blandas i folkmassorna och publiken kan se tävlingarna även om de inte köpt biljett till läktarplats. I och med att det är hemmaplan är även hennes hästägare här.

– De är inte alls så ofta på tävling, det är inte lätt när man har barn och jobb. De var i Stockholm också. De följer oss så klart hela tiden men att få vara på plats är ju förstås extra roligt.

Falsterbovinsten rörde till tårar

Magdalena Eriksson är uppfödare och fortfarande delägare till Märta tillsammans med Malin själv, och det var mycket känslor efter andra raka segern.

– Idag grät hon till och med. Att ha vunnit två klasser i rad på Falsterbo, det är en dröm väldigt många har. Så hon var överlycklig.

Malins andra topphäst, H&M Indiana, är den som oftast får starta de allra högsta klasserna. Hon ägs av H&M-arvtagerskan Charlotte Söderström.

– Indiana just nu är extremt het på marknaden men Charlotte vill inte sälja för hon vill ha henne till aveln sen i och med att hon är nära besläktad med All In. Våra hästägare är allt.

Hästägare är en viktig del i teamet, och Malin har tryggt samarbete med sina.

– I grund och botten handlar det ju om kärleken till hästen, även som hästägare. Sen om den går och blir en superstjärna, det är ju det häftigaste som kan hända, säger Malin.

– Det betyder enormt mycket, jag är ju ingenting utan mina hästägare.

Väljer Falsterbo över prestigetävlingen

Malin har valt Falsterbo framför den prestigefyllda tävlingen Aachen, hon tycker helt enkelt att det är roligare här.

– Det tycker min familj också, lägger hon till.

Att bara ha två hästar på toppnivå är ett medvetet val. Sen Malin blev tvåbarnsmor har intresset för att vara på tävling varje helg försvunnit.

– Jag kände jag att jag inte kan vara ute varje helg. Då har jag fel yrke.

I och med det upplägg hon har är världsrankingen inget hon har några ambitioner att klättra på. För det hade det krävts fler hästar och betydligt fler tävlingar.

– Jag har varit topp tre i världen och det är superkul men det finns inte på min bucket list, jag har gjort det redan.

– Jag har bara två topphästar men det är två extremt bra, jag behöver inte mer. Vi är tre bra tanter ihop.

Åtta topp 5-placeringar på tio starter

Med Märta som kan vinna vilken klass hon än startar i, även om hon inte går det allra högsta, säkrar hon även intäkterna för den löpande tävlingssäsongen. Med åtta topp-5-placeringar på tio starter har prispengarna rullat in. Bara i Falsterbo har det blivit över 60 000 kronor, trots att hon inte ridit de stora finalerna utan lägre kringklasser.

– Ofta de här som betalar räkningarna. Det är pengar som alltid rullar in. Det är jätteroligt förstås, när man vet att man kan vinna varje klass så ställer det krav.

– Bästa hästen är ju inte alltid i omhoppning och det håller ju mig snabb. Jag kan kapa den där halva sekunden, är man inte i det så tappar man det.

Det är 32 år sedan Malin Baryard-Johnsson debuterade i landslagssammanhang. Att hon har den erfarenhet hon har är enligt henne själv viktigt för att kunna förvalta hästar så har den här kapaciteten.

– De här hästarna är ju superviktiga för mig och min motivation. Det är så häftigt att jag får använda min kunskap på den typen av hästar. Jag har väl aldrig vunnit två klasser i Falsterbo förut och då har jag ändå ridit här i 25 år.

