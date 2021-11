”Väldigt tacksam att ha en sådan förstående fru”

Vad säger du om året hittills?

– Det har varit väldigt bra måste man säga. Sen vill man alltid ha mer. Det har varit jättebra. Det är lite kvar av året, särskilt två tävlingar kan göra det här året till ett ännu bättre år, svarar Henrik von Eckermann och lämnar en kort paus av finurlig tystnad.

Vilka tävlingar är det du syftar på specifikt?

– Nu till helgen i Prag och den i Genève i december.

På lördag avgörs den pengastinna superfinalen i Tjeckiens huvudstad Prag. I och med att Henrik von Eckermann vann den senaste GCT grand prix-klassen i Samorin så är han en av de 15 ryttare som deltar. Därefter väntar den sista stora uppgiften i Genève, där möts de tio ryttarna som är bäst i världen. Just nu är von Eckermann trea på världsrankningen.

Men trots framgången behåller den svenska ryttaren bägge fötterna på jorden.

– Folk har frågat mig vad som har ändrats efter OS och då har jag sagt att för mig har det egentligen inte ändrats någonting. Visst var det fantastiskt. Varje gång jag tänker tillbaka på det så känns det omöjligt att det hände. Alla som vet hur sporten fungerar och vad som krävs – vet hur mycket som kan gå fel.

Tuffa målet inför OS - bara guld som gällde

Knappt två månader innan OS kom beskedet. Henrik von Eckermanns topphäst, det 15-åriga stoet Mary Lou pensioneras på grund av skada. Plötsligt handlade det inte längre om något val av OS-häst, det var hans, i sammanhanget, färskare stjärna King Edward som var det enda alternativet till mästerskapet.

Henrik von Eckermann och hans fru tillika schweiziske hoppryttaren Janika Sprunger fann King Edward hos en ryttare i Belgien när hästen var åtta år.

– Han hade gjort väldigt lite när vi köpte honom men gick ändå upp rätt fort i klasserna. I slutändan kan vi tacka corona på det sättet, för hade OS varit ett år innan, då hade han inte gjort det på det sättet som han gjorde nu. Det hade han inte varit mogen för. Han mognade det där extra halvåret som han fick på tävlingsbanan. Det var det han behövde för att få rutin.

Henrik von Eckermann och King Edwards prestationer under OS kommer att skrivas in i historieböckerna. Inte en enda bom föll under mästerskapet som tillslut fick ett sagoslut med det svenska lagguldet.

– Jag sa precis till en av mina elever att det är en sak att utåt sett vinna medaljer och klasser, men min största tillfredställelse är när man får något som man planerat att fungera, som med OS. Vi åkte dit och från första dagen hade alla tre bara ett mål, vi ville inte ha någon andraplats. Vi ville vinna.

”Min framgång är hennes framgång”

King Edward är lite av en familjehäst. Valacken reds nämligen först av Janika Sprunger, men sen fick paret en son som ändrade förutsättningarna.

– Det var hennes häst som hon började tävla på. Sen blev lilla Noah till och då tog jag över och red honom under den tiden. Det passade bra och så sa vi att vi fortsätter på det här sättet nu eftersom att jag fortfarande var så högt rankad så kunde jag åka på de bästa tävlingarna. Jag kan handplocka tävlingarna lite som jag vill medan Janika som är lite lägre ned får ta lite det hon får, på så sätt var det från alla sidor bäst att hästen stannade hos mig. Men det är ingen självklarhet, säger Henrik von Eckermann och fortsätter:

– Jag är väldigt tacksam att jag har en sådan förstående fru. Det är jättekul. Vi kollade på hästen tillsammans det är fortfarande en fullkomlig familjeangelägenhet. Det är jättekul. Min framgång är hennes framgång. Okej, jag sitter i sadeln men hon är precis lika delaktig i det som jag. Vi är ett, det måste jag säga.

Henrik von Eckermann minns tydligt vad paret kände när de upptäckte King Edward hos en tjej i Belgien. Hon hade bara en häst som hon red vid sidan av ”ett vanligt jobb”.

– Från första dagen som jag och Janika tittade på den här hästen tillsammans så måste jag säga att vi båda var övertygade om det var en rå diamant, men en riktig diamant. Det var inget tvivel om det. Vi visste vad vi hade och att vi måste göra ett bra arbete med en plan bakom det hela. Sen händer alltid saker och ting.

Hästägare blev oroliga

Ryttaren nämner en tävling i våras som ett exempel på att allt inte alltid går som man har tänkt.

– I Doha sprang han ut på sista hindret. Men trots det har jag ändå varit väldigt självsäker och sagt att hästen har så mycket kvaliteter och är fortfarande grön, det är sånt som kan hända. Det är bara att fortsätta med vår plan så blir det bra. Det var precis vad vi gjorde, men det är klart även utifrån så var det hästägare som blev lite oroliga och undrade vad som hände nu, skrattar han och tillägger:

– Vi trodde hela tiden på honom och det är det som viktigt i slutet. Man får inte vara stöddig och tycka ”jag är bäst” men jag tror att det är viktigt att tro på det man gör samtidigt som man är helt öppen för nya vägar och nya saker.

Men trots eventuella tvivel står ekipaget nu med en succésäsong i ryggen. Men som nämnt inledningsvis så finns det mer att önska. Och på lördag rids den prestigefulla superfinalen. Där möter Henrik von Eckermann även sina två lagkompisar från OS, Peder Fredricson och Malin Baryard-Johnsson.

– Det skulle ju vara trevligt att vinna…

– Som vilken tävling som helst så är det en ny tävling och nya förutsättningar. Jag känner mig självklart väldigt positiv till det hela. Det känns som att min häst är i väldigt bra form och jag måste bara som alltid se till att rida bra och så får man se hur långt det räcker.

O2 arena i Prag är en mindre arena som rymmer drygt 14 000 åskådare. Det kan vara en utmaning för vissa hästar, men inte för von Eckermanns fyrfotade vän.

– Den är inte så stor arenan men det är också en av de stora styrkorna hos King Edward, det spelar egentligen ingen roll om det är en stor eller liten arena. Han funkar på båda två. Jag ser inget negativt på det. Jag ser bara framemot det.

Nyfiken på åtråvärda platsen

Just nu toppar Peder Fredricson världsrankningen, tidigare världsettan Daniel Deusser ligger på en andraplats och 95 poäng efter tysken innehar Henrik von Eckermann tredjeplatsen.

– Det är klart att det är kul att vara högt upp på världsrankningen, särskilt eftersom en av de stora prestigetävlingarna som kommer är den här topp 10-finalen i Genève som i vår sport är en väldigt prestigefull tävling att vara med i. Sen om man är två eller tia, det spelar egentligen inte mig någon roll. Sen är det klart att det är något annat att vinna och stå överst på pallen än att vara tvåa.

En nyfikenhet på platsen som världsetta går inte att dölja.

– Jag hoppas någon dag på att kunna få ta över den där armbindeln och vara bäst. Men jag försöker att inte tänka så mycket på det. I slutändan måste jag göra en plan som passar hästarna och inte en plan som passar för att bli bäst på världsrankningen. Jag vet att om jag gör tillräckligt bra resultat närmsta tiden så har jag en bra chans att bli bäst, om inte så har jag några år på mig att nå det målet, men självklart är det ett mål man vill ha någon gång.

Men prestigefulla tävlingar och rankinglistor i all ära, i slutet av november tävlar Henrik von Eckermann på hemmaplan under tävlingarna på Friends arena. Även om det inte bjuds på de största prischeckarna där så ser han framemot även den tävlingshelgen.

– Det ska bli kul att komma hem och att få tävla hemma. Den svenska publiken har jag inte sett på länge, det ska bli väldigt kul.