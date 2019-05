Sara Algotsson Ostholts hästtransport var på väg till Sverige från tävlingar i polska Sopot när elden bröt ut.

Av de två hästarna som fanns i transporten, Arpertina och Chaccos Crack, omkom den ena ögonblickligen medan den andra drabbades av svåra brännskador och avled först åtta dagar senare.

”Todde att hon hade blivit blind”

SportExpressen fick under torsdagen sätta sig ned med Algotsson Ostholt och prata om hur branden lever vidare hos henne. Det blev en tårfylld intervju, när Algotsson fick gräva upp minnesbilder från den fasansfulla kvällen.

– Det är bilder jag har framför mig hela tiden, säger Algotsson Ostholt.

Det var när Algotsson öppnade bakluckan på transporten som den ena hästen, Arpertina, ramlade ut och föll till marken.

– Hon trillade ur och låg på asfalten. Hennes ögon var helt vita så jag trodde att hon hade blivit blind. Jag satte mig ned vid henne. Jag hade förhoppningar om att hon skulle överleva.

Då kom andra chocken

Den andra hästen, Chaccos Crack, var övertänd och blev kvar inuti transporten.

Arpertina överlevde branden i transporten och hade börjat repa sig några dagar senare, trots att lungorna var helt svarta. Men plötsligt fick hon feber åtta dagar senare avled stoet.

– Plötsligt fick jag höra att hon var död. Då kom ytterligare en chock, det var otroligt tungt. Jag tänkte att det fick räcka med det som hände på motorvägen.

– Jag tänker ofta: ”Vad har jag gjort för illa i livet? Vad har jag gjort för att förtjäna det här?”.

Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hur har stöttningen varit?

– Den har varit otroligt bra från familjen och ryttarvänner från hela Europa. Så många har hört av sig och vill hjälpa till med vad de än kan. Man märker hur många det är som tänker på en även i motgångar.

OS-drömmen i rejäl fara

För Algotsson Ostholt har branden också inneburit ett dråpslag mot hennes tävlingskarriär. Den ene hästen hade en försäkring som inte gäller utomlands, och Kalmar-dottern saknar pengarna för att ersätta den.

– Det är en väldigt stor ekonomisk förlust. Det blir svårt att komma igen, säger hon.

– En hästs värde går nästan inte att ersätta. Och det är framför allt svårt att hitta en häst som är så utbildad som de två var. Men vi behöver också en lastbil så vi kan tävla vidare. Jag har försökt vända mig till företag som kan hjälpa mig med den biten. Det är det jag orkar med just nu.

Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hur ser du på OS i Tokyo nästa år?

– Just nu känns det väldigt långt borta. Jag kan inte köpa en sådan häst nu, det kostar alldeles för stora belopp. De ekonomiska möjligheterna har jag inte. Det är i så fall om en sponsor går in och hjälper mig. Jag stänger inte dörren, men just nu är det ogreppbart.