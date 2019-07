Trots stenhård konkurrens – Sverige segrade i Aachen

Förra helgen tog det svenska Nations cup-laget en hemmaseger i Falsterbo, och bara fyra dagar senare upprepar de bedriften i Aachen.

Enda ryttaren som red båda omgångarna var Peder Fredricson, men under torsdagen var All In utbytt mot Christian K.

Henrik von Eckermann klev in i laget med Mary Lou och satte en viktig dubbelnolla, medan Angelie von Essen och Evelina Tovek satte varsin nollrunda vilket bäddade för seger.

Tyska laget, med bland annat regerande världsmästaren Simone Blum och nuvarande världsfyran Daniel Deusser blev tvåa, tre var Frankrike som ställde upp med Penelope Leprevost och Kevin Staut.

Även USA toppade laget med bland andra Elizabeth Madden och Maclain Ward, nia respektive sexa på världsrankingen. De satte båda dubbelnollor, men det räckte bara till en femteplats totalt.