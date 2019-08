Hoppningen satt för svenskarna under första dagen av lagtävlingen i Rotterdam som bjöd på individuell hoppning.

Fredrik Jönsson var först ut på Cold Play, och han gick i mål på 78.30.

Men han var kritisk till sin egen insats efteråt.

– Man kan inte göra såna idiotmisstag. Eller det kan man uppenbarligen. Det kanske betydde 30 hundradelar. Lite dumt att lägga bort dem, men som helhet var ritten bra. Hästen flög hela tiden. Det är ändå ett bra resultat att ha med sig, både för mig och för laget, säger han till TT.

Malin Baryard-Johnsson på Indiana var drygt en och en halv sekund snabbare.

Peder Fredricsons succé i EM-lagtävlingen

En riskminimerande runda, menade Baryard-Johnsson.

– Hon hoppade fantastiskt bra och vi fick till en relativt snabb runda utan att ta för stora risker. Jag red lite för fort för att känna mig bekväm, men jag kan inte gå in här och inte rida fort. Jag chansade så klart lite, men annars behöver man inte vara med.

Henrik von Eckermanns Toveks Mary Lou klockade in på 77.37 innan det var dags för Peder Fredricson och All In.

Och det gick undan.

Regerande EM-mästaren Peder Fredricson klockade in på 70.25 och snabbaste tid av alla i mål.

– Vad cool han är. Vilka nerver av stål han visar upp. Tävlingen lever i allra högsta grad för Sverige, säger SVT:s expert Lotta Björe.

Peder Fredricson själv:

– Det gäller att man håller sig till sin plan. Och All In gjorde det superbra, vi höll planen bra. Vi gick på de galoppsprång vi ville, säger han till SVT.

Sverige ligger trea efter första dagen, efter Tyskland och Frankrike.

Lagtävlingen avgörs på fredag.