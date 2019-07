Henrik Ankarcrona berättar att han ser Nations cup som en bra chans att få in nya ryttare i laget.

– Det är otroligt värdefullt för mig att kunna sätta in ryttare tillsammans med Malin, Peder eller Rolf-Göran till exempel. Jag försöker att mixa det, men när man väl kommer till en tävling vill man göra det bästa man kan.

– Allt ser fint ut och ryttarna är förberedda.

Startordningen är inte helt avgjord men Peder Fredricson kommer rida som sista ryttare i laget, Stephanie Holmén näst sist. Vem som ska rida först av Malin Baryard-Johnsson och Fredrik Jönsson bestämmer Henrik Ankarcrona efter att startordningen lottats.

– Helst vill vi ju vara bland de tre sista lagen att starta, säger Ankarcrona.

”Nöjd med att putsa stövlar”

Douglas Lindelöw som kallades in som reserv under torsdagen står utanför det ordinarie laget, men är fortfarande redo att hoppa in om något skulle gå fel för de andra inför starten.

– Jag är nöjd med att hålla vattenflaskor och räknar galoppsprång vid sidan om banan. Pusta stövlar också! säger han på presskonferensen.

Lottningen sker efter derbyts presskonferens senare under eftermiddagen.